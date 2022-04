Deslizamento provoca interrupção no trânsito da Estrada Velha de Periperi, no Subúrbio

A Estrada Velha de Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, está interditada desde a tarde de quarta-feira (20) em consequência de deslizamento de encosta no local. Na manhã desta quinta (21), o bloqueio é total m cerca de 1 km. A Estrada Velha fica na região de acesso à BR-324, à Estrada Derba e ao Hospital do Subúrbio.

Por causa da interrupção no tráfego, linhas de ônibus tiveram o itinerário modificado e estão seguindo pela Avenida Afrânio Peixoto para ter acesso à Rua Almirante Mourão de Sá, até chegar na BA-528, a Estrada do Derba.

Passam por modificações as linhas: 1535: Vista Alegre/ Ribeira; 1625: Paripe/Aeroporto, via Cajazeiras e 1636 e 1636-01: Mirantes de Periperi/Imbuí - Boca do Rio (via BR-324).

O motorista que vem pela Estrada do Derba e precisa chegar em Periperi, tem como alternativa acessar o viaduto de Paripe, seguir pela Rua Almirante Mourão de Sá, em Paripe, e acessar a Avenida Suburbana.