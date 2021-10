Desmoronamento em gruta deixa 12 bombeiros civis soterrados em SP

Um desmoronamento em uma gruta na área rural de Altinópolis (SP) deixou pelo menos doze pessoas soterradas na madrugada deste domingo (31), segundo os bombeiros. Cinco já foram resgatados.

O acidente foi no local conhecido como Gruta Duas Bocas, que é dentro de uma propriedade privada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 26 bombeiros civis estavam na gruta fazendo um treinamento quando o teto desmoronou, isolando parte do grupo. A cidade tem sofrido com chuvas fortes desde ontem, segundo G1 SP.

A primeira vítima foi resgatada pouco antes das 10h, com vida, assim como as quatro seguintes, que foram levadas para o Hospital de Misericórdia na cidade.

O local está em colapso e há risco de novos desmoronamentos. Um helicóptero da Polícia Militar ajudou a levar as vítimas para hospitais e também está ajudando a levar socorristas e bombeiros até a gruta, que é de difícil acesso.

O treinamento na gruta começou na tarde do sábado. Atividades são comuns no local para ajudar a praticar técnicas de resgate. A Defesa Civil diz em nota que não foi comunicada sobre o treinamento. Equipes estão no local. A prefeitura da cidade diz que está dando suporte à ação.