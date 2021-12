Desnutrido, bebê de 2 meses é resgatado de helicóptero em região de enchente na Bahia

O Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar, empregado no Extremo-Sul da Bahia devido as fortes chuvas, resgatou na tarde desta segunda-feira (13), um bebê de 2 meses, na zona rural do município de Itamaraju. O recém-nascido, chamado Cleiton Santos da Silva, estava desnutrido e precisava de atendimento médico.

No colo da sua avó Nailza Oliveira Conceição, 41, a criança foi colocada no helicóptero da PM e encaminhada para o Hospital Municipal de Itamaraju.