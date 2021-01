Despedindo de Elton Campelo: Missa de Sétimo Dia do empresário será neste sábado

A Missa de Sétimo Dia do empresário Elton Campelo, que morreu no último domingo (10),enquanto dormia, no Horto Florestal, em Salvador, será realizada neste sábado(16), na capela do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e terá transmissão através do Instagram do Padre Omar ( @padreomaroficial). A celebração está prevista para começar às 11h30, a pedido dos pais Elza e Gladston Campelo e das irmãs Cintia e Priscilla Campelo.



Elton foi encontrado morto, no apartamento do pai, Gladston Campelo, no Terrazzo Imperiale. A suspeita da polícia é que Isabela Valença tenha matado o namorado e se suicidado em seguida.



O caso é apurado pela delegada Marta Karine, da 1ª Delegacia de Homicídios. Sobre o andamento da apuração, a Polícia Civil informou que “os detalhes da investigação estão sob sigilo, com o objetivo de evitar interferências no curso da mesma”.

Foto: Divulgação.