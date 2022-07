Destaque do Bahia, goleiro Gabriel celebra título no sub-20

Campeão baiano sub-20 com o Bahia na última quarta-feira (29), o goleiro Gabriel comemorou mais uma conquista nas categorias de base do tricolor. Aos 17 anos, o jogador, promovido para o time júnior no início do ano, foi peça importante no triunfo do Esquadrão, nos pênaltis, sobre o Vitória, no Barradão.

“Muito feliz. Resultado de muito esforço e trabalho. Estou contente com minha atuação nas duas finais e extremamente feliz em conseguir ajudar minha equipe com boas intervenções e claro, em se sagrar campeão”, disse.

O goleiro, aliás, segue empilhando títulos pelo tricolor. Desde que chegou ao clube, para o sub-14, Gabriel foi campeão em todas as categorias. Considerado uma promessa, ela ostenta ainda a façanha de nunca ter perdido clássicos contra o Vitória.

“Qualquer campeonato que eu disputar eu vou lidar como se fosse o mais importante, porque ser campeão é muito bom. Fora que também me ajuda no processo de amadurecimento saber lidar com grandes jogos”, completou.

Gabriel tem contrato com o Bahia até 2024. Apesar da pouca idade, ele constantemente participa de treinos com o time principal. Esse ano, ele chegou a ficar no banco de reservas na partida contra o Jacuipense, pelo Campeonato Baiano.