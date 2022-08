Destaque do PT nas últimas eleições, ponte some da campanha na TV

Destaque na vitrine do PT nas disputas de 2010, 2014 e 2018 como uma das promessas de maior potencial para captar votos, a Ponte Salvador-Itaparica virou mera figurante na campanha de Jerônimo Rodrigues este ano. Até o momento, o projeto sequer aparece nas inserções e programas do candidato do partido a governador já exibidos na televisão e praticamente só é citado por ele em postagens nas redes, ainda assim de modo discreto e sem o enorme protagonismo que teve nas três últimas eleições, quando ocupou a lista de grandes obras a serem entregues para a população do estado, embora há 12 anos nunca tenha saído, de fato, do papel.

Bico fechado

A perda de espaço da ponte entre as propostas centrais do petista na batalha pelo Palácio de Ondina e o silêncio do governador Rui Costa sobre o estágio em que ela se encontra reforça os indícios de que o projeto hibernou de vez, diante da recusa dos chineses em tocar a obra com os valores previstos anteriormente no contrato de concessão.

Tempo além da conta

Os estrategistas da campanha de Jerônimo estão quebrando a cabeça na tentativa de reverter os baixíssimos índices do ex-secretário estadual de Educação em uma parcela importante da população onde o ex-prefeito ACM Neto navega em mar de almirante: o eleitorado mais jovem. Na faixa dos 16 aos 24 anos, integrantes da equipe de marketing do petista consideram a tarefa bastante difícil, já que todos têm na memória apenas governadores do PT na Bahia. Na fatia dos 25 aos 34 anos, a missão é tida como menos complexa, apesar do forte sentimento de mudança de quem passou a infância e a adolescência sob comando de um partido mover esse grupo em direção ao candidato da União Brasil.

Outra fornada

O Instituto Paraná vai realizar nova pesquisa sobre a sucessão estadual, com divulgação prevista na próxima segunda-feira pelo site Bahia Notícias. De acordo com informações apresentadas no registro da sondagem junto ao TSE, serão ouvidos 1.540 eleitores de hoje a domingo, por meio de entrevistas pessoais, para medir as intenções de voto na corrida pelo governo baiano e Senado após a primeira semana de propaganda na TV.

À deriva

No diagnóstico do quadro atual da criminalidade apresentado a ACM Neto, a ex-secretária de Segurança Pública Katia Alves apontou a ausência de programas de eficácia real como um dos motivos para o salto de violência na capital e interior. Candidata a deputada federal pela União Brasil, Katia disse também que a falta de liderança e de coordenação direta do governador na área contribuiu para a explosão de homicídios no estado.

Entra e sai

No balanço de candidaturas analisadas pela Justiça Eleitoral, a Bahia contabiliza 17 renúncias e 69 indeferidas com recurso, sendo 67 por irregularidade na documentação e duas com base na Lei da Ficha Limpa. Ao todo, 1.248 foram liberadas e 368 aguardam o veredito.