Detentos são flagrados tentando fugir da Penitenciária Lemos Brito

Dois detentos da Penitenciária Lemos Brito foram capturados quando tentavam fugir do local. O caso aconteceu na manhã desse domingo (25).

Segundo informações do Sindicato dos Servidores Penitenciários da Bahia (Sinspeb), policiais penais avistaram custodiados acessando a parte superior do pavilhão, por volta das 7h20. Os policiais fizeram uma busca no telhado, e acharam marcas de sangue e uma faca, mas os fugitivos não foram encontrados.

Um policial militar informou aos agentes penais que avistou dois internados no telhado e atirou para tentar impedir a fuga. Os dois detentos só foram encontrados por volta das 11h30, debaixo do telhado que cobre a cozinha da unidade prisional. Foram identificados os internos Elio Santos Santana e William de Jesus Silva.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) informou que "não houve confrontos e nem apreensões, a segurança foi reforçada e a Seap segue trabalhando incansavelmente para continuar a coibir ações como estas".