Detran-BA solicita ao Denatran suspensão de prazos na Bahia

O Detran-BA encaminhou ofício ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) pedindo a suspensão dos prazos dos processos de habilitação e veículos na Bahia, com efeito retroativo a 1º de março, por conta do momento crítico da Covid-19 no estado.

Como o Detran-BA deixou de funcionar, o cumprimento dos prazos da carteira de habilitação (CNH) e do registro de veículos ficou comprometido, o que levou o órgão estadual a provocar o Denatran, com o objetivo de evitar que os baianos sejam prejudicados.

“Já tínhamos manifestado nossa posição por meio da Associação Nacional dos Detrans (AND), mas achamos melhor reforçar com um documento próprio, o pedido de suspensão dos prazos na Bahia”, declarou o diretor-geral do Detran-BA, Rodrigo Pimentel.

"Seria uma medida temporária, neste período em que precisamos unir esforços contra a pandemia. Se foi feito no ano passado, pode ser repetido agora. Esperamos que o Denatran seja sensível à nossa solicitação", finalizou.