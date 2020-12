Detran faz leilão virtual de carros usados e sucatas na próxima semana

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) vai promover um leilão online de 610 veículos em bom estado de conservação e sucatas aproveitáveis, que se encontram custodiados em pátios de Salvador, Camaçari, Alagoinhas e Feira de Santana.

O evento será totalmente virtual e acontecerá no dia 10 de dezembro, a partir das 9h. Os lances já podem ser registrados no site www.nordesteleiloes.com.br, onde também já estão disponíveis fotos e endereços para visitação do que será leiloado.

Os lances iniciais partem de R$ 100 e chegam a R$ 5 mil. No leilão, o arrematante não assume nenhuma dívida pendente dos veículos, exceto o IPVA do atual exercício. O edital completo do leilão está disponível no site do Detran.

“Pelo lado do órgão, o leilão é importante porque desafoga os pátios e contribui para a proteção do meio ambiente. Para o cidadão, é uma chance diferenciada de comprar um veículo em bom estado, principalmente neste momento de crise econômica. Por isso, esperamos uma grande participação pela internet”, ressaltou a presidente da Comissão de Leilão do Detran-BA, Júlia Sanches.