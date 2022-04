Devido às chuvas, mais três sirenes são acionadas em comunidades de Salvador

O acumulado de chuvas nas últimas horas alertou a Defesa Civil de Salvador (Codesal), que acionou mais três sirenes de emergência na tarde desta segunda-feira (18), nas comunidades de Mamede, no Alto da Terezinha, Baixa do Cacau, em São Caetano, e Bom Juá.

Nesta manhã, já haviam sido acionadas as sirenes de Voluntários da Pátria, no Lobato, e Vila Picasso, em Capelinha de São Caetano. As sirenes são acionadas após o volume de chuvas ultrapassarem 150 mm em 72 horas.

"Nossa orientação aos moradores dessas áreas de risco onde houver acionamento da sirene é a saída imediata do imóvel, portando apenas documentação mínima e remédios, e se dirija à unidade de acolhimento previamente definida nos simulados de evacuação de área", alerta a coordenadora de Ações de Prevenção e Redução de Riscos, Gabriela Morais.

A previsão atual é de chuva forte na cidade, o que resultou no acionamento do sistema. A Defesa Civil também mudou o status de monitoramento para o nível de alerta máximo, devido à previsão da continuidade de chuvas fortes em Salvador. Durante a madrugada desta segunda, Salvador registrou rajada de vento de 28km/h e temperatura mínima de 22ºC.

Outros locais também podem ainda ter a sirene acionada: Calabetão, Moscou (Castelo Branco) e Pedro Ferrão (Liberdade). Isso porque o índice pluviométrico nessas localidades está próximo a 150mm.

A instrução da Defesa Civil aos moradores de área de risco onde houve acionamento da sirene é a saída imediata do imóvel, portando apenas documentação mínima e remédios. Em seguida, essas pessoas são conduzidas aos abrigos organizados pela Prefeitura em escolas municipais.

O passo seguinte é a vistoria pela Codesal da área e dos imóveis evacuados a fim de avaliar a viabilidade de cada morador deslocado retornar para a própria residência. Se o imóvel estiver comprometido pela chuva, os desalojados ou desabrigados serão cadastrados na Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), para que possam ter acesso ao auxílio moradia.

Nas áreas de risco mapeadas, a Codesal realizou a formação do Núcleo Comunitário de Prevenção e Defesa Civil (Nupdec), cujo objetivo é capacitar um grupo de moradores locais para reduzir riscos e danos em caso de chuvas fortes. A capacitação aborda temas sobre defesa civil, percepção de risco, primeiros socorros e assistência em situações de desastre. Também foram realizados este ano os simulados de evacuação, para orientar aos moradores sobre como proceder em situações provocadas por chuvas fortes.

Balanço

Da meia-noite até as 13h desta segunda-feira (18), foram registradas 179 ocorrências na cidade, sendo 24 ameaças de deslizamento, 41 deslizamentos de terra, 24 avaliações de imóvel alagado, 15 infiltrações, 24 ameaças de desabamento, 14 árvores ameaçando cair, 11 avaliações de área, quatro ameaças de desabamento de muro, quatro árvores caídas, um desabamento de imóvel, três desabamentos de muro e uma pista rompida.

Em caso de emergência, a exemplo de alagamentos, deslizamentos, rachaduras e ameaças de desabamento, o cidadão deve buscar ajuda imediata da Codesal, através do número gratuito 199. É importante que os cidadãos informem com a máxima precisão o endereço e a situação no local, para que as equipes possam fazer o atendimento o mais rápido possível.

As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no site. A Defesa Civil também emite os boletins de alerta pelo celular. Basta enviar um SMS com o número do CEP de residência para 40199. O serviço é gratuito.

Os maiores acumulados de chuvas em 72 horas, atualizado às 11h30 pela Codesal, foram registrados em Mirante de Periperi (194,8mm), Ondina (175mm), Itacaranha (173,6mm), Centro (171,5mm) e Federação (170mm).

Frente fria

A frente fria que atinge Salvador intensificou as chuvas desde a madrugada deste domingo (17), agravando o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. Segundo informação da subcoordenadora de Monitoramento e Análise das Ações Climáticas e Sistemas de Alerta da Codesal, Nicoly Lima, em abril já choveu 145,4mm, equivalente a 51% da média histórica do mês que é de 284,9mm.

Até a próxima quinta-feira (21) haverá, em Salvador, a previsão é de acumulados de chuvas expressivos e rajadas de vento. O Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMPDC) estará em alerta e apto para atender às demandas solicitadas pela população da capital baiana.

A tendência é de que as chuvas continuem até sexta-feira (22), reduzindo gradativamente de intensidade.