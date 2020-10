Devotos baianos homenageiam Nossa Senhora Aparecida

A Padroeira do Brasil será homenageada em diversas paróquias da Arquidiocese de Salvador, além da programação religiosa tradicional Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Imbuí). Como parte dos festejos, em substituição à procissão por conta da pandemia, hoje (11), às 9h está prevista uma carreata saindo do Santuário e passando pela Avenida Luís Viana (Paralela), Avenida Dorival Caymmi, Avenida Octávio Mangabeira, Rua Arthur Azevêdo Machado (Stiep), Hospital Sarah com retorno pela Avenida Paralela para o Santuário.

No dia 12 de outubro (amanhã), após a alvorada às 5h, as celebrações no santuário acontecem às 6h30, 9h30, 12h e 15h. A missa solene, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Hélio Pereira dos Santos, é às 18h.

Os convites para as cinco missas presenciais começam também a ser distribuídos neste domingo às 8h, no link da bio do Instragram da paróquia @santuarioaparecidaimbui. Todas as missas serão transmitidas ao vivo no canal do Youtube em www.youtube.com/aparecidaimbui e nos perfis da igreja nas outras redes sociais.

Devoção

Nossa Senhora da Conceição Aparecida será ainda homenageada pelos devotos com programação especial na Capela Nossa Senhora Aparecida (19º Batalhão de Caçadores – 19 BC), Missas serão celebradas às 7h30 e às 9h e carreata às 10h.

Na Paróquia Ascensão do Senhor (Centro Administrativo da Bahia — CAB), a celebração eucarística será às 11h. Para participar presencialmente, é necessário realizar a inscrição no site da paróquia no www.ascensaodosenhor.org.br.

A Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Valéria, é mais uma que vai render homenagens à padroeira do Brasil. No dia 12 de outubro, os devotos se reunirão no Centro de Evangelização Sagrada Família (CESF), a partir das 9h. Para agendar a participação presencial é necessário entrar em contato pelo telefone (71) 99242-4503 (Deja).

Na Sussuarana, a Paróquia São Daniel Comboni vai fazer uma carreata, às 7h30, com saída na Igreja Matriz, em direção à Rua ACM. Logo em seguida, às 9h30, os fiéis acompanham a primeira Missa Solene. Às 17h acontece a última celebração e encerramento da programação religiosa.