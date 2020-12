Dez atividades econômicas tiveram saldo positivo em outubro no estado

A alta na população ocupada registrada na Bahia pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de setembro para outubro, também foi resultado de saldos positivos em 10 dos 12 dos grupos de atividades pesquisados. Apenas transporte, armazenagem e correio (menos 12 mil trabalhadores, ou -4,2%) e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (menos 6 mil trabalhadores, ou -0,8%) tiveram reduções.



Os segmentos com os maiores aumentos absolutos nos números de trabalhadores, de setembro para outubro, foram construção (mais 28 mil pessoas ocupadas, ou +6,9%) e indústrias de transformação (mais 21 mil pessoas ocupadas, +6,9%).



Dos 12 grupos de atividades pesquisados, cinco chegaram no mês passado ao seu maior número de pessoas ocupadas desde maio. Foi o caso da construção (436 mil ocupados), das indústrias de transformação (326 mil ocupados), da indústria em geral (411 mil ocupados), do comércio (933 mil ocupados) e da administração pública (1,105 milhão de ocupados).

(Fonte: IBGE)