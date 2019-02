Dez dúvidas sobre pós-graduação

Após concluir a graduação, o profissional se depara com inúmeros questionamentos de o que fazer para adquirir novos conhecimento. Confira dicas de especialistas da área

1 - Para fazer pós-graduação é preciso algum pré-requisito?

É preciso ter nível, mas pode ser até ser um curso superior de tecnologia. (Tatiana Ferraz, gerente do Centro Universitário Senai Cimatec)

2 - Para fazer mestrado ou doutorado é preciso ter antes uma especialização?

Pode fazer mestrado e doutorado sem ter especialização. No Brasil é comum que as pessoas façam doutorado depois do mestrado. Mas isso também não é um requisito. É possível até partir para um doutorado sem ter feito um mestrado. (Tatiana Ferraz, gerente do Centro Universitário Senai Cimatec)

3 - Qual a diferença entre especialização, MBA e MBI?

Os dois são direcionados para profissionais que atuam no mercado de trabalho. Enquanto o MBA foca mais em aspectos direcionados a negócios e gestão, enquanto a especialização tem foco no aperfeiçoamento em uma área profissional. MBI são cursos novos, com temáticas e tecnologias inovadores, focados em inovação (Tatiana Ferraz, gerente do Centro Universitário Senai Cimatec)

4 - É possível fazer uma pós-graduação em uma área diferente da formação na graduação?

Ela pode mudar de área, mas talvez ela tenha um pouco mais de dificuldade se for algum conteúdo específico. Existem cursos que têm pré-requisitos exigidos, por ter conteúdo muito técnico. Saber onde quer chegar é fundamental para tomar a decisão certa (Tatiana Ferraz, gerente do Centro Universitário Senai Cimatec)

5 - Qual a melhor maneira de organizar um currículo?

Além dos dados pessoais e básicos - trajetória profissional, formação acadêmica, idiomas e sistemas que domina, vale fazer um pequeno resumo, de um parágrafo, contando por onde andou e o que o moveu dentro dessas escolhas, destacando seu ponto forte. (Fernanda Vio, gerente de Carreiras da Adtalem Educacional do Brasil)

6 - Como incluir no currículo as formações acadêmicas?

Colocar na parte de informação acadêmica, sempre da formação de maior nível para a de menor nível. Se está fazendo alguma formação, incluir e colocar em andamento. Se já concluiu, colocar o ano que finalizou. É importante que ele coloque porque isso mostra para o mercado que está buscando se desenvolver. Não só graduações e pós-graduações, como também palestras, cursos e workshops. Mas tem que ser uma ação planejada e casada, para não passar a ideia para o mercado de que é um profissional que não tem foco. (Cecília Spínola, coordenadora da Central de Carreiras da UNIFACS)

7 - Para cada processo seletivo é preciso fazer um currículo direcionado?

Eu defendo a ideia do currículo individualizado. O currículo tem que ser um documento objetivo e a gente muitas vezes não consegue dar conta de todas as vivência, atividades e potenciais que este candidato possui. Quando direciona o currículo, dá para destacar as atribuições mais relevantes para essa vaga, para essa empresa e para esse momento de minha carreira. Quais os cursos que fiz que casam melhor com essa oportunidade de emprego? Você responde essa pergunta casando melhor as informações que devem estar no currículo customizado. (Cecília Spínola, coordenadora da Central de Carreiras da UNIFACS)

8 - É importante conectar a graduação com as pós-graduações?

Para o recrutador é essencial ter evidências de que o candidato efetivamente vivenciou tudo que está escrito em seu currículo. A pós-graduação faz parte dessa história e deve fazer parte de um plano de carreira maior. (Fernanda Vio, gerente de Carreiras da Adtalem Educacional do Brasil)

9 - Na entrevista de emprego, de que maneira é possível potencializar os investimentos realizados com pós-graduações?

A pós-graduação deve fazer parte de uma narrativa maior. O candidato, ao se preparar para uma entrevista, deve fazer um resumo que conte tanto os cargos que ocupou como os projetos em que se envolveu, bem como as experiências profissionais que tiveram relação com a especialização. Podemos traçar o seguinte paralelo. A entrevista de emprego é o filme que você quer contar e o currículo é o trailer – a versão curta da sua história. (Fernanda Vio, gerente de Carreiras da Adtalem Educacional do Brasil)

10 - No momento de uma entrevista de emprego, qual a melhor maneira de contar sobre o interesse em estudo contínuo?

Para falar sobre o interesse contínuo no estudo, nada melhor do que contar alguma vivência que você teve na pós, ou alguma disciplina específica, e o quanto aquilo enriqueceu a sua trajetória. (Fernanda Vio, gerente de Carreiras da Adtalem Educacional do Brasil)

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.