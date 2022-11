Dez escolas municipais de Salvador terão ensino bilíngue a partir de 2023

Dez Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Salvador serão escolas bilíngues a partir de 2023. Na prática, as crianças de 2 a 5 anos serão educadas em português e inglês. O acordo para essa mudança foi assinado entre a prefeitura e a Embaixada do Reino Unido no Brasil, nesta quinta-feira (10). Além disso, professores estão sendo capacitados no idioma estrangeiro através de outra parceria do município com o Conselho Britânico.

Atualmente, as crianças atendidas pelos CMEIs têm de 2 a 5 anos, ficam nas escolas em tempo integral e fazem atividades lúdicas em português. O contato com o inglês começa apenas quando elas chegam ao 1º ano do Fundamental, onde há uma disciplina voltada para esse idioma. Com a adoção do novo modelo, o contato vai começar de imediato, ou seja, antes do 1º ano, e metade de toda a carga horária será em inglês.

Os nomes das dez primeiras escolas contempladas ainda não foram divulgados, e a prefeitura afirmou que o serviço será ampliado gradativamente até alcançar os cerca de 150 mil estudantes e nove mil professores da rede municipal. A assinatura do acordo aconteceu no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves.

Batizado de Skills for Prosperity, o programa será desenvolvido através de uma parceria. A embaixada do Reino Unido vai fornecer material didático e plataforma de treinamento em língua inglesa para os educadores, enquanto a prefeitura se compromete a implementar o programa nas escolas. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que dominar o inglês é importante para conseguir uma vaga no mercado de trabalho e para o avanço da tecnologia, e destacou os esforços feitos pelo município.

“Desde que assumimos a prefeitura era um desejo nosso oferecer ensino bilíngue, e fomos buscar essa parceria com a Embaixada Britânica no Brasil. Eles estão oferecendo qualificação, material didático e o know-how deles para que a gente possa preparar os nossos professores e oferecer aos nossos alunos a possibilidade de aprender o inglês, como já acontece em escolas particulares”, afirmou.

O Skills for Prosperity é um programa financiado pelo Governo do Reino Unido e desenvolvido em nove países: México, Egito, Nigéria, Quênia, África do Sul, Filipinas, Malásia, Indonésia e Brasil. A iniciativa já beneficiou 2,2 milhões de estudantes e 20 mil professores. A embaixadora interina do Reino Unido no Brasil, Melanie Hopkins, contou que os principais objetivos são democratizar o acesso ao idioma, promover educação e desenvolver competências para o mundo do trabalho.

“A gente sabe que o acesso ao inglês é um forte marcador social econômico no Brasil e mundialmente também. 85% das pesquisas científicas internacionais são em inglês, por exemplo. Então, a gente sabe que ajudar a melhorar a qualidade do ensino do inglês é uma coisa que pode ajudar não só do ponto de vista linguístico, mas também ampliar as possibilidades para mais brasileiros, e a gente não poderia trabalhar pautas tão importantes sem vir à Bahia”, afirmou.

Um consórcio de fundações e Organizações Não Governamentais (ONGs) brasileiras implementam o programa, liderado pela Fundação Lemann. A Associação Nova Escola, o Instituto Reúna e o Conselho Britânico também compõem o consórcio, cumprindo diferentes atribuições para o sucesso da iniciativa. A promotora de vendas Isabel Silva, 28 anos, tem uma filha que vai ingressar no ensino municipal em 2023.

“Fiquei feliz com essa notícia, porque a gente sabe o quanto dominar o inglês é importante. Sinto falta de ter outro idioma, mas meus pais não tiveram condições de me colocar em uma escola bilíngue, assim como eu também não teria como pagar uma para minha filha. Essa medida foi muito importante. Espero que a escola da minha filha seja contemplada e que esse serviço seja ampliado”, contou.

Durante o evento houve uma apresentação de estudantes percussionistas da Fundação Cidade Mãe e participação de alunos da Escola Municipal da Palestina, vencedores do Festival Literário Infantil de Salvador (Flis), com invenções científicas.

Capacitação

No início da semana, professores da rede municipal começaram uma capacitação em inglês através do Conselho Britânico, uma organização internacional que desenvolve trabalhos em arte, cultura, educação e língua inglesa. Em Salvador, a instituição está qualificando docentes para dominar o idioma estrangeiro. A diretora nacional interina do Conselho, Diana Daste, explicou que ação vai durar pelo menos 1 ano.

“O foco do programa é na formação de professores, e formadores de formadores para instalar as capacidades dentro do sistema de educação na melhora do ensino da língua inglesa, na prática na sala de aula. Ele mapeia 12 habilidade e uma autoavaliação do educador para a partir disso desenhar as intervenções específicas, para continuar de maneira permanente processos de formação continuada”, explicou.

A proposta é contemplar, primeiro, os professores de inglês, e depois, ampliar para as demais áreas. As aulas acontecem de forma híbrida, com encontros presenciais e virtuais. Apesar de já ter começado, o acordo foi assinado nesta quinta-feira. O secretário municipal de Educação (SEC), Marcelo Oliveira, contou que a demanda foi acima do esperado.

“Abrimos as inscrições para esse projeto e 264 professores se inscreveram. Nós temos 220 professores de inglês e 150 já se voluntariaram. É um projeto que ainda está começando, então, começamos muito bem”, afirmou.