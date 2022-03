Dezenas de 'papa-capins’ são apreendidos em rinha de canto; 11 pessoas foram detidas

Quarenta e nove pássaros da espécie papa-capim foram apreendidos em uma “rinha de canto” no bairro Cidade Nova, em Salvador, nesta quinta-feira (24). Durante a ação policial, 11 pessoas foram conduzidas para a delegacia.

Os agentes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) flagraram os homens em um imóvel localizado na Avenida Zinco, local onde acontecia a competição. O proprietário da residência é um dos detidos.

Os policiais afirmaram que os animais estavam acondicionados em gaiolas cobertas e foram encontrados em condições que indicam maus-tratos.

O grupo não possuía licença do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) ou do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para a realização da competição de canto dos pássaros.

"Catalogamos 49 aves apreendidas e nenhum criador se prontificou a assumir a propriedade de 26 delas. O pássaro silvestre participar dessa disputa, tem que ter autorização prévia do órgão competente e guia de trânsito para o deslocamento", explicou tenente Lima Júnior.

Os homens foram conduzidos para a Central de Flagrantes da Polícia Civil para prestar esclarecimentos e devem responder por crime ambiental. As foram levadas para a unidade policial e, de lá, devem ser encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Ceta) do Ibama.