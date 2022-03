Di Janela abrirá bistrô ao lado do disputado boteco 

"Climigos" do Di Janela, como Nara Amaral gosta de chamar seus clientes que viraram amigos, os arquitetos Thiago Manarelli e Ana Paula Guimarães, do escritório Manarelli Guimarães, serão os responsáveis pelo projeto da nova aposta da chef, um bistrô.

O imóvel no bairro da Saúde, onde Nara morava com Luciano Chastinet, seu sócio, conta agora com uma grande área desocupada, que vai ceder espaço para a novidade, cuja reforma deve durar de 4 a 5 meses. O Alô Alô Bahia teve acesso exclusivo a alguns detalhes.

"A ideia inicial é que o bistrô funcione à noite e o boteco siga funcionando no mesmo formato, durante o dia, sem perder sua essência", nos adiantou Nara, acalmando o coração do público fiel, que seguirá aproveitando as delícias do Di Janela.

As duas operações serão abastecidas pela mesma cozinha e o bistrô chegará para rebuscar o cardápio do boteco, com opções à la carte de entradas, pratos principais e sobremesas.

Bistrô ao lado do Di Janela contará com projeto do escritório Manarelli Guimarães (Foto: divulgação)





Lançamento lusitano

O Boutique Villas Cascais, na Riviera Portuguesa, será lançado no mercado europeu nesta segunda-feira (7), com projeto assinado por David Bastos. Mais um empreendimento da Dona Empreendimentos e Leão Engenharia, o lançamento apresentará uma arquitetura autoral, no melhor estilo boutique, presente em destinos de charme ao redor do mundo.

"O Boutique Villas Cascais é muitíssimo aguardado pelos players locais, principalmente pela localização única, pelo design que impressiona e pela vista mar deslumbrante", aponta Antônio Medrado, CEO da Dona Empreendimentos, que conta com a Jotagê Engenharia e o G4 Grupo de Investidores como sócios.

O novo empreendimento fica na entrada da Quinta da Marinha, um dos metros quadrados mais valorizados de Portugal. O projeto contempla Villas com 4 suítes e duas tipologias, todas com piscina e garden privativos, e preços a partir de € 3.200.000.

Antônio Medrado (Foto: divulgação)





Parabéns pra você

O empresário Carlos Suarez completou 70 anos na semana passada. Celebrou, discretamente, em família. Na oportunidade, foi homenageado por comunidades de barqueiros das ilhas de Bom Jesus dos Passos e dos Frades. A filha mais velha, Isabela, também homenageou o patriarca. “Que você siga pelos próximos anos com a mesma disposição e generosidade”, disse em postagem nas redes sociais.

Mulher Notável

A Câmara Municipal de Salvador realiza, no próximo dia 11, a primeira edição do Prêmio Mulher Notável, que homenageará dezenas de mulheres com trajetórias marcadas pelo empoderamento em diversos âmbitos, pela luta contra o machismo e por mais direitos. A lista de premiadas que será anunciada pela presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, vereadora Ireuda Silva (Republicanos), inclui a produtora Licia Fabio. O evento ocorrerá no Centro de Cultura da Câmara, a partir das 18h, marcando o Mês da Mulher como um importante período de reafirmação da luta por uma sociedade mais justa.

Licia Fabio (Foto: Pico Garcez)





Expansão

Nascida para atender a uma demanda da própria Bravo Burger & Beer, como uma padaria de produção, a Z Pães & Doces vai ganhar uma sede própria na Praça Ana Lucia Magalhães, na Pituba. No espaço, comandado por Rafael Zacarias, serão comercializados pães artesanais, de fermentação natural, pães rústicos, além dos pães macios e doces, folheados, croissants e sanduíches. A confeitaria, produzida na própria loja, será assinada pelo cake designer e pastry chef Luan Moura. A previsão é de que a Z Pães & Doces seja inaugurada já em abril.





Temporada de esqui

Localizado em Sabaioa, nos alpes franceses, Courchevel segue como uma das estações de esqui mais exclusivas do planeta. O destino abriga alguns dos hotéis de frio mais chiques do mundo e, por isso, está sempre no radar de baianos descolados e com alto poder aquisitivo. A médica Romana Novais, por exemplo, passou uma temporada por lá, assim como a também médica Ingrid Campos. A influenciadora digital Aletania Meinberg curtiu férias no destino ao lado do marido, Frederico Meinberg. Essa semana, o empresário Rodrigo Caracas se aventurou nas famosas pistas de esqui ao lado da namorada Marina Gomes. O casal havia circulado antes por Paris para comemorar 1 ano de relacionamento.

Marina Gomes e Rodrigo Caracas (Foto: divulgação)





Jantar de lançamento

Um jantar no Restaurante Amado na noite desta quinta-feira (3) celebrou a abertura da primeira Boutique da Nespresso na capital baiana. O evento, apenas para convidados, apresentou o conceito da loja de 77m2 que a marca inaugurou no dia seguinte, no Salvador Shopping. “É gratificante abrir uma Boutique agora e poder proporcionar novas experiências ao nosso público”, nos disse Gabriel Nobre, diretor comercial B2C da Nespresso no Brasil.





Tecnologia

A SBI Blindagens foi a primeira empresa no estado a blindar carros 100% elétricos. A empresa realizou o processo recentemente em dois modelos, o novo Volvo XC40 Pure Eletric e um Audi Etron Performance, em parceria com as concessionárias GNC Suécia Volvo e Audi Center Salvador. “Mais uma vez saímos na frente, blindando carros 100% elétricos com total qualidade e segurança. Seguimos como pioneiros, investindo cada vez mais em tecnologia e alta performance”, celebrou o empresário João Ricardo Araújo, sócio-diretor da SBI.

João Ricardo Araújo (Foto: divulgação)





Ação especial

No Dia Internacional da Mulher, comemorado na próxima terça-feira (8), o portal Alô Alô Bahia, junto com a rede de óticas A Fábrica, vai presentear trinta mulheres de Salvador que se destacam nos segmentos em que atuam profissionalmente; áreas como saúde, direito, arquitetura, entre outras. Todas receberão uma bandeja organizadora em porcelana para deixar seus óculos preferidos sempre a vista. “Temos entre nossos clientes mulheres atuantes, com personalidade, e não poderíamos deixar passar uma data tão significativa em branco”, destaca a diretora da rede A Fábrica, Veruska Pithon.

Veruska Pithon (Foto: divulgação)





Acompanhe mais notícias, em tempo real, pelo Instagram @sitealoalobahia ou pelo site aloalobahia.com.