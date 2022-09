Dia D da vacinação antirrábica acontece neste sábado (17); veja onde levar seu pet

Acontece neste sábado (17) o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica em Salvador. A ação acontece naquele que é o último dia de mobilização para distribuição do imunizante para cães e gatos na capital baiana.

A vacina será ofertada das 9h às 16h, com três pontos fixos, localizados em shoppings da cidade, e um serviço de drive-thru, também em um centro de compras.

Quem optar por vacinar o seu cão ou gato no conforto do drive, deve se dirigir ao Shopping da Bahia. A fila de carros será formada no estacionamento I, que fica localizado em frente ao Capemi.

Já os pontos fixos que ofertarão o imunizante estarão instalados no Salvador Shopping (Estacionamento G1 – Setor Verde – Alameda de Serviços), no Shopping Bela Vista (L1 – Alameda de Serviços) e Salvador Norte Shopping (Pet Park – Piso 1).

Quem preferir imunizar o seu pet nesta sexta (16) pode procurar um dos 100 diferentes postos de saúde que oferecem o imunizante.

Iniciada no dia 8 de agosto, a campanha, até o momento, promoveu a imunização anual de 164 mil animais, o que corresponde a 86% do público-alvo. A meta é imunizar 190 mil bichos de estimação, e estão aptos a receber a dose aqueles que têm idade superior a três meses e estão saudáveis.

O secretário de Saúde municipal, Decio Martins, celebrou os bons números atingidos na campanha, que ocorre anualmente. “Empenhamos todos os esforços para intensificar o acesso às vacinas, especialmente por parte dos nossos colaboradores, desde a equipe técnica aos agentes de endemia que cumpriram o papel de salvar a vida de tantos cães e gatos da nossa cidade. O Dia D será mais uma oportunidade para que os tutores possam levar seus animais para se proteger”, pontua o gestor.

Os animais que não conseguirem receber as doses da vacina contra a raiva durante a campanha poderão ser vacinados durante todo o restante do ano nos postos de saúde da capital. A imunização pertence ao calendário de rotina das salas de vacina e seguirá disponível.

O último caso de raiva humana em Salvador foi registrado em 2004.

Pontos de vacinação:

Drive:

Shopping da Bahia (estacionamento I, em frente ao Capemi).

Pontos fixos:

alvador Shopping (Estacionamento G1 – Setor Verde – Alameda de Serviços), Shopping Bela Vista (L1 – Alameda de Serviços), Salvador Norte Shopping (Pet Park – Piso 1).