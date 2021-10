Dia D de Multivacinação acontece neste sábado em Salvador; veja locais

Acontece neste sábado (16), das 8h às 16h, o Dia D da Campanha de Multivacinação em Salvador. No total, serão disponibilizados 108 pontos de imunização espalhados por toda a cidade, onde as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias poderão atualizar a caderneta vacinal. Para reforço à estratégia, a aplicação da vacina contra covid-19 está suspensa hoje.



Iniciada em 1º de outubro, cerca de 6 mil crianças e adolescentes já procuraram os postos de saúde da rede municipal para atualização da caderneta vacinal durante a estratégia. Desse total, cerca de 5,4 mil crianças e adolescentes necessitaram receber a dose de algum imunizante do calendário básico que estava em atraso.



O Dia D é mais uma oportunidade desse público ter acesso aos imunizantes contra Hepatite A e B, Poliomielite, Meningococo tipo C e ACWY, diarreia por rotavírus, Papilomavírus-HPV, pneumonias, febre amarela, varicela, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, caxumba, rubéola e formas graves de tuberculose.



Veja os locais:

Barra/Rio Vermelho

USF GARCIA

USF ALTO DAS POMBAS

USF MENINO JOEL

MULTICENTRO ADRIANO PONDÉ (AMARALINA)

USF CLEMENTINO FRAGA

UBS SÃO GONÇALO

USF CALABAR

USF FEDERAÇÃO

Boca do Rio

USF DE PITUACU

USF ZULMIRA BARROS COSTA AZUL

USF CURRALINHO

USF IMBUI

UBS CESAR DE ARAUJO

Brotas

UBS MANOEL VITORINO

UBS MAJOR COSME DE FARIAS

UBS MARIO ANDREA

USF SANTA LUZIA

USF VALE DO MATATU

USF CANDEAL

Cabula/Beirú

UBS RODRIGO ARGOLO

USF ESTRADA DAS BARREIRAS

USF ANTONIO RIBEIRO NEIVA - ARRAIAL DO RETIRO

USF SUSSUARANA

USF SÃO GONÇALO

USF RESGATE

UBS EUNISIO

UBS EDSON TEIXEIRA

USF ARENOSO

UBS MATA ESCURA

USF MATA ESCURA

USF CALABETÃO

USF ENGOMADEIRA

USF SARAMANDAIA

Cajazeiras

UBS NELSON PIHAUI DOURADO

USF JAGUARIBE

USF CAJAZEIRAS XI

USF YOLANDA PIRES

USF BOCA DA MATA

USF PALESTINA

USF CAJAZEIRAS V

USF FAZENDA GRANDE III

Centro Histórico

USF GAMBOA

UBS PELOURINHO

UBS DR PERICLES ESTEVES CARDOSO BARBALHO

UBS RAMIRO DE AZEVEDO

USF TERREIRO DE JESUS

Itapagipe

UBS MINISTRO ALKIMIN

USF SAO JOSE DE BAIXO

UBS VIRGILIO DE CARVALHO

USF JOANES CENTRO OESTE

Itapuã

UBS SÃO CRISTOVÃO

USF VILA VERDE

USF NOVA ESPERANÇA

USF KM17

UBS JOSÉ MARIANE

UBS ORLANDO IMBASSAY

USF MUSSURUNGA I

USF PARQUE SÃO CRISTOVÃO

USF CEASA 1 E 2

Liberdade

UBS MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO IMBASSAY

MULTICENTRO PROF BEZERRA LOPES (LIBERDADE)

USF IAPI

USF SANTA MONICA

USF SAN MARTIM III

USF SAN MARTIM I

Pau da Lima

USF CANABRAVA

USF NOVA BRASILIA

UBS SETE DE ABRIL

UBS CECY ANDRADE

USF D AVELAR

USF CAMBONAS

UBS PIRES DA VEIGA

UBS VALE DOS LAGOS

UBS CASTELO BRANCO

USF VILA NOVA DE PITUAÇU

USF SÃO MARCOS

USF JOÃO ROMA FILHO

USF VILA CANÁRIA

São Caetano/Valéria

UBS DR PERICLES LARANJEIRAS

USF DEPUTADO LUIZ BRAGA

UBS FREI BENJAMIN

USB MARECHAL RONDON

USF RECANTO DA LAGOA I

USF JAQUEIRA DO CARNEIRO

USF PIRAJÁ

USF CAPELINHA

USF BOA VISTA DO LOBATO

USF BOA VISTA DO SÃO CAETANO

Subúrbio Ferroviário