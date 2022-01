'Dia da Sabedoria': Salvador vai fazer mutirão para vacinar idosos contra gripe

Salvador terá um novo mutirão de vacinação contra influenza, no próximo sábado (8). Com a chegada de 150 mil doses do imunizante na tarde desta quinta-feira (6), a cidade se organiza para imunizar idosos e pessoas de baixa renda.

Segundo o prefeito Bruno Reis, 178 mil idosos acima de 60 anos ainda não se imunizaram. "As vacinas chegam hoje à tarde, às 14h. Amanhã vamos continuar com vacina só de covid e e vamos fazer um grande mutirão no sábado, o 'Dia da Sabedoria' para vacinar idosos e a população mais carente q não tem condição de pagar a vacina na rede privada", anunciou o prefeito nesta quinta.

Ele fez um agradecimento ao governador João Doria que doou o lote de vacinas. "Viabilizamos com o governador João Doria, que doou 150 mil doses da vacina da gripe para Salvador. vacinas essas que só tínhamos a perspectiva de receber em março. Eu liguei pra ele para comprar, e ele fez a doação. Se fôssemos comprar, teríamos um custo de R$2 milhões, e estamos conseguindo economizar. Ele que é o pai da vacinas da covid, também tá ajudando nesse combate à gripe", disse.