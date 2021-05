Dia das Mães e do café da manhã: kits estão entre os presentes mais procurados

Com crise, ou sem crise mãe é mãe e o presente esse ano vem na cesta. Ou no box. Ou em um kit personalizado. Isso porque esses produtos estão ganhando o coração dos filhos como uma opção delivery, carinhosa e diferente para agradar mainha. O CORREIO encontrou ofertas a partir de R$ 98,90 (7 itens) até R$ 450 (14 itens) , nos mais variados tipos, tamanhos e surpresas (veja na lista abaixo). Faltando menos de uma semana para o domingo mais preferido do comércio, os negócios que apostaram nessa versão do presente somam quase 50 encomendas e um crescimento na procura de 20% a 90%, na comparação com os pedidos em outras datas comemorativas, como Dia dos Pais e Natal.

“As vendas cresceram nove vezes mais. Já temos a reserva de metade das nossas quatro opções de cestas, o que é muito bom, pensando na perspectiva que a maioria dos clientes deixa para decidir na véspera. Eu acredito muito que esse ano será o Dia das Mães das cestas de café da manhã. Cada vez mais ela ganha espaço, por ser um presente muito cuidadoso. Somos sempre recompensados pelas mensagens positivas que recebemos de nossos clientes”, afirma o proprietário da CamuCaju Confeitaria, Deyvison Araújo. As cestas custam a partir de R$ 98,90. Nesse kit, o destaque fica para o mini-bolo vulcão e o pão de aipim ou nozes.

Quem também apostou nessa tendência foi a Bolo da Luz. São três tipos de cestas pensadas para a data (R$ 149 a R$ 230), mas que também podem ser personalizadas com mais de cem opções de produtos. “Este ano estamos com uma expectativa de crescimento de 20% por já termos uma estrutura de delivery adaptada. Além disso, criamos produtos ao longo da pandemia e diversificamos as opções de presentes com as cestas de café da manhã e também opção de almoço com o Pernil da Joe. É um presente afetuoso e compartilhado para toda família”, pontua sócia do Bolo da Luz, Jamile Paes Mendonça.

E qual é a mãe não quer acordar com um mimo desse? A marca Se Faça Presente tem boxes que custam, no mínimo R$ 99,90, com direito a rosas com pétalas recheadas com Ferrero Rocher, mini ursinho de pelúcia e uma plaquinha ‘I love you Mom’ dourada, como destaca uma das sócias, Andréa Carneiro.

“Já fechamos mais de 40 encomendas. Maio vai ser sim, o mês das cestas, pois hoje o leque de possibilidades do que se pode colocar em uma cesta é enorme. Além disso, elas não são apenas um presente, mas uma experiência que sempre encanta e surpreende”.

O presente da mãe da nutricionista Noemi Rocha, de 28 anos, já foi escolhido. Na hora da decisão, pesou a busca por algo que pudesse ser compartilhado e, claro, estivesse no orçamento. “Além disso, começar com um bom café já muda toda a vibe do dia. É uma oportunidade pra celebrar a vida de quem a gente ama. No momento difícil em que vivemos, presentear assim é criar momentos de alegria e uma maneira de renovar os laços. Eu pensei em tudo isso ao escolher o presente para minha mãe”.

Mais opções de cestas e com entrega em casa, na Padaria Ribeiro, na Vasco da Gama. A ‘Mãezona’ é a mais pedida. Ela atende uma família de, no máximo, quatro pessoas e custa R$ 150. “Acredito na inovação como motor deste movimento e também, na necessidade de se manter em casa, mas quer sair da rotina”, analisa o proprietário, Jeferson Ribeiro.

Novo varejo

Não só os pequenos negócios que estão animados, mas o comércio também. Segundo presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio-BA), Carlos Andrade, ao contrário do ano passado quando as lojas precisaram ser fechadas por conta da pandemia, esse ano, é uma oportunidade de buscar uma melhora para o setor. Na comparação entre 2019 e 2020, o desempenho das vendas do Dia das Mães registrou uma queda de 40%. No mês de maio, a expectativa é de alta de 0,5% comparado com período pré-pandemia, chegando a R$ 4,2 bilhões.

“É uma data que só perde para o Natal. Esse ano, nós entendemos que com o comércio aberto vai ser melhor. Vejo com otimismo, apesar de nós ainda vivermos um período de pandemia, em que a tempestade não passou. O desemprego ainda preocupa muito e isso impede o consumidor de consumir e deixa cauteloso aquele que tem medo de perder o trabalho”.

Apesar de ainda ser cedo para apontar qualquer resultado de crescimento diante da crise, Andrade reforça que seja uma lembrança de R$ 50, ou até R$ 1 mil, ninguém deixa de dar presente para a mãe.

“Está difícil até estipular um ticket médio (gasto com compras) nesse momento, mas é certo que presente, essa mãe vai ganhar. Dada a importância que ela tem, independente do valor, já movimenta o comércio”, diz.

Diante da proximidade do Dia das Mães, a Prefeitura autorizou a abertura do comércio de rua hoje (03), das 10h às 18h, e dos shoppings centers, centros comerciais e similares, das 10h às 20h e no próprio Dia das Mães, no domingo (8). Ele destaca que as empresas que apostarem no online vão conseguir os melhores resultados. “Vendas digitais, coisas novas que focam mais no cliente. Nossa aposta está nesse novo varejo”, completa.

Diretor artístico e criador da marca Um Presente Diferente, Fred Soares é um dos empreendedores que estão buscando alternativas para se adaptar a essa nova ideia de varejo. Para as mães, Fred montou uma versão da caixa box especial, que não vai só o café da manhã, mas três lembranças: um azulejo personalizado, um mini coador e uma Caneca Esmaltada. O kit sai por R$ 270. Já são 43 encomendas.

“Através de um planejamento de marketing definimos que nosso catálogo seria por coleção renovada a cada seis meses. Desta forma, apresentamos novas opções de presentes, além de troca de boa parte dos produtos, novas embalagens de entrega final e layout das peças gráficas que acompanham. Após a fidelização, temos que oferecer sempre algo novo para que os clientes tenham interesse de fazer novos pedidos”, considera.

Compras online

O reflexo desse novo varejo se mostra nos dados do e-commerce. Segundo uma pesquisa realizada pela All iN e Social Miner - que une dados de consumo, tecnologia e humanização para ajudar empresas a otimizarem seus resultados -, em parceria com a Opinion Box, 66% dos brasileiros estão decididos a ir às compras em nome do amor pela mãe. Só 18% ainda estão na dúvida se vão presentear alguém na data.

Ainda com base no levantamento, 20% querem aproveitar as ofertas da sazonalidade para comprar algo também para o cônjuge (18%), sogra (11%), avó (11%), para si mesmo (11%) e a irmã (10%). Beleza e Cosméticos, Moda e Acessórios estão entre as categorias mais procuradas, sobretudo, em ferramentas de busca como os sites de busca como Google e Bing. Mais da metade vai preferir recorrer aos aplicativos e ao Instagram (56%). Três em cada dez clientes, vão optar pelas lojas físicas (39%).





12 OPÇÕES DE CESTAS OU BOXES PARA O DIA DAS MÃES*

1.Ateliê Divino Doce (@divinodoceoficial / @divinodoce_exclusivite)

A Cesta Carinho custa R$ 380

Pedidos: (71) 9 9256-4521

2.Coffeetown Salvador (@coffeetownsalvador)

Boxes para bruch, com preços que variam de R$ 249 a R$ 299

Pedidos: pelo Whatsapp (71) 9 8344-4478

3.Padaria Ribeiro (@padariaribeiro)

Cestas de café da manhã com opções de R$ 115 a R$ 250

Pedidos: (71) 9 8382-2099

4. Bolo da Luz (@bolodaluz)

São três opções de cestas completas de R$ 149 a R$ 230

Pedidos: (71) 3018-7303/ (71) 98886-9517 ou pelo perfil no Instagram

5. Um Presente Diferente (@umpresentediferente)

A caixa box especial de Dia das Mães, Um Amor Diferente custa R$ 250

Pedidos: (71) 9 8144-8767

6. CamuCaju Confeitaria (@camucaju.confeitaria)

Cestas com valores de R$ 98,90 a R$ 248,90

Pedidos: (71) 9 9187-4483 ou pelo perfil no Instagram

7. Se faça Presente (@sefacapresente)

Opções de kits a partir de R$ 99,90

Pedidos: pelo Whatsapp (71) 9 9395-2376

8. Gran Cru (@grandcrusalvador)

Kits com vinho a partir de R$ 54,90

Pedidos: na loja do Shopping Barra ou WhatsApp (71) 99616-9558

9. Blend (@blendmercadogourmet)

Informações e valores via Whatsapp

Pedidos: (71) 3208- 0505/ 9 9413-5554

10. Maison Clara Grasso (@maisonclaragrasso)

A Cesta Café da Manhã para o Dia das Mães, custa R$ 450, que vem com mini-bolo, a caixa coração com um coração red velvet e outro de chocolate e flor de sal, uma caneca e flores.

Pedidos: (71) 9 9999-0181

11. Açucareiros (@acucareiros)

A caixa do Dia das Mães custa R$ 180

Pedidos: (71) 9 9711-1002

12. Duca (@cozinhaduca)

Consulte via direct, o valor do box especial Dia das Mães com a curadoria do chef Cadu Moura

Pedidos: pelo perfil no Instagram

*As marcas disponibilizam a lista completa dos itens de cada uma das cestas, tanto no Instagram, quanto via Whatsapp