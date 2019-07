Dia de Nossa Senhora de Sant'Ana é celebrado com missa em homenagem aos avós

Nas palavras de Dom Murilo, Nossa Senhora de Sant'Ana ensinou Maria a criar Jesus (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Não à toa, o Dia das Avós é celebrado nesta sexta-feira (26), quando é dia de homenagear, também, Nossa Senhora de Sant’Ana. A padroeira que, defendem os católicos, era a avó de Jesus Cristo, atraiu outras dezenas de ‘mães duas vezes’ à igreja que leva o nome da santa, no bairro de Nazaré, em Salvador.

Em missa celebrada pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, Nossa Senhora de Santa’Ana foi lembrada como a responsável pelos “bons ensinamentos de Maria" ao filho, Jesus. A celebração, pontualmente iniciada às 19h30, foi dedicada às avós presentes - muitas delas, acompanhadas de filhos e netos.

"Quando falamos dela [Senhora Sant'Ana], podemos aplicar bem as palavras de Jesus: Se conhece uma árvore pelos bons frutos que ela oferece, embora saibamos pouco sobre a santa, podemos ter essa vasta ideia da capacidade de suas raízes", disse Dom Murilo à reportagem.

O religioso explicou que a história da padroeira das avós é uma das menos conhecidas pela comunidade católica, o que, no entanto, não tira o mérito do respeito a ela dedicado pelos fiéis. "Sabemos, contudo, que foi com ela que Maria aprendeu a ser mãe de Jesus Cristo. E pelo fruto incrível que foi Maria, imaginamos Sant'Ana", completou o arcebispo, que desejou paz, sabedoria e amor às famílias presentes.

Salvador tem dois templos dedicados à santa, que também é padroeira dos professores: além de Nazaré, há, ainda, a Igrejinha de Santana, localizada no Largo da Dinha, no Rio Vermelho, onde, neste sábado (27), a partir das 13h, moradores do bairro realizam a 2ª lavagem da casa da santa.

Celebração atraiu avós e netos (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

'Me inspiro nela'

Avó de cinco, a aposentada Valdelice de Jesus Vital, 64 anos, saiu do Jardim das Margaridas, na região do bairro de São Cristóvão, para celebrar o seu dia junto aos ensinamentos da santa. Acompanhada do filho, o técnico de som Roberto José Vital, 39, a aposentada fez questão de dizer que é veterana na celebração.

Orgulhosa do papel que ocupa na vida de dois dos netos, adolescentes de 12 e 14 anos, filhos de Roberto, Valdelice disse que ser avó foi a melhor coisa que já lhe aconteceu. "Meus meninos são tudo na minha vida. Estão ali, comigo, lado a lado. Não sei o que seria de mim sem eles", disse, emocionada.

Além dos meninos, que ela ajuda o filho a criar, tem ainda três meninas, com quem também garante ter laços estreitos.

"Ser avó é um dom maravilhoso. Já participei de outras missas em homenagem a Nossa Senhora de Sant'Ana, claro. Para mim, é sempre uma felicidade", comentou.

Roberto confessou que não é lá um exemplo de religiosidade, mas comentou que faz questão de acompanhar a mãe sempre que pode. "A gente aproveita a bênção, claro", se limitou a dizer, aos risos.

Abraçada ao bebê, como se refere até hoje ao neto - Roberto Reis, 20 -, a enfermeira aposentada Donata Reis, 65, disse que todo Dia dos Avós a parada é certa na missa em homenagem à padroeira.

"É um momento de paz, amor, serenidade. E faço sempre questão de trazer ele [o bebê], porque acredito que os jovens precisam de cada vez mais valores que celebrem a união dentro de casa, entre a família, para que nossos maiores ensinamentos não se percam", afirmou a aposentada, em referência aos dogmas da Igreja.

Em resposta ao comentário de Donata, que já morou ao lado da igreja, em Nazaré, Roberto disse à reportagem que não chega a ser, assim, "tão vidrado" nas missas. Mas, como ele mesmo disse, o dia é da avó e, seja qual for o programa, "elas mandam e um bom neto acata feliz".