Dia de relembrar os cuidados com a hipertensão

Hoje, 26 de abril, é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, e é um bom momento para relembrar os cuidados que se deve ter com a doença. Caracterizada por um aumento anormal e por longo período da pressão que o sangue faz ao circular pelas artérias do corpo, a hipertensão arterial é uma doença que atinge mais de 900 milhões de pessoas ao redor do globo. Indivíduos considerados hipertensos têm a pressão maior ou igual a 13 por 8 milímetros de mercúrio (mmHg) a maior parte do tempo. O ideal é que fique em torno de 8mmHg e não passe dos 12mmHg, o famoso 12 por 8.

Os riscos de uma pressão descontrolada são muitos, pois afeta diretamente um dos mais importantes órgãos do nosso corpo: o coração. A circulação é prejudicada pelo enrijecimento das artérias coronárias, o que faz com que ele não receba sangue e oxigenação suficientes, aumentando o risco de infarto. Além disso, a pressão alta provoca, com o tempo, diversas obstruções e pequenas hemorragias no cérebro, destruindo gradualmente os neurônios – o que pode causar perda de memória e demência vascular.

O organismo fica também mais suscetível ao acidente vascular cerebral (AVC), pois as artérias da cabeça não conseguem se dilatar e se um vaso ficar obstruído pode se romper. Por fim, os rins também ficam mais frágeis com a pressão alta. Com o bloqueio das veias, eles deixam de filtrar o sangue de maneira correta, o que pode causar insuficiência renal.

Para complicar ainda mais, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa e não aparenta muitos sintomas. Os principais deles são bastante genéricos, como dores de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito. O provável, porém, é que ao sentir um dos sinais acima, a doença já esteja em fase mais avançada. Por isso, é importante estar sempre em dia com seu médico e checar a pressão pelo menos uma vez ao ano.

Além disso, há fatores que aumentam o risco da doença, como a obesidade, o estresse, a poluição, a idade (a partir dos 60 anos, as artérias perdem a flexibilidade), o histórico familiar (filhos de pais hipertensos têm um risco 30% maior de pressão alta) e até etnia, pois a doença é mais prevalente na população negra e asiática.

Os cuidados para evitar a hipertensão são bem conhecidos: leve uma vida ativa, principalmente com atividades aeróbicas, e cuidado com a alimentação. O excesso do sal é um dos principais fatores de risco para a hipertensão: o recomendável é ingerir, no máximo, cinco gramas do tempero por dia. Além disso, vale saber que existe uma dieta específica para quem sofre de hipertensão arterial, baseada em grandes doses de vegetais, frutas, legumes e grãos integrais, pois esses são alimentos cheios de nutrientes como cálcio, magnésio e potássio, todos importantes na contração dos vasos sanguíneos e do coração. O Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial pode ser comemorado anualmente no 26 de abril, mas todo dia é dia para cuidar de seu corpo e de suas artérias.

* Pedro Rubens Pereira Junior é médico cardiologista do HSANP, centro hospitalar de São Paulo