Dia de São Domingos será celebrado com missa em igreja no Terreiro de Jesus

Uma missa especial será celebrada no dia 8 de agosto em homenagem a São Domingos de Gusmão. A celebração acontecerá às 9h e será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, na igreja que homenageia o santo, no Terreiro de Jesus, e será transmitida pelas redes sociais.

Serão comemorados os 800 anos da páscoa de São Domingos, com o tema ‘À mesa com São Domingos’ e a ação é um convite para viver na unidade da fé. Antes, entre os dias 5 e 7 de agosto acontece o tríduo festivo, sempre às 16h30, com a oração do santo terço.

Este ano, o primeiro dia (5) do tríduo vai abordar a partilha da fé e da esperança. O segundo dia (6) vai tratar da prática do amor, e o último dia antes da missa (7) vai destacar a gratidão. As celebrações serão transmitidas pelo instagram @domingosdeg

São Domingos de Gusmão foi o fundador da Ordem dos Pregadores, também conhecida como Ordem de São Domingos ou Ordem Dominicana. Os membros são chamados de frades, fazem votos de pobreza e de castidade, e se dedicam a pregação e a conversão ao cristianismo.