Dia do Advogado: conheça áreas para trabalhar após concluir o curso de Direito

Um dos profissionais mais requisitados na nossa sociedade são os advogados , que prestam assistência jurídica traduzindo o “juridiquês” para o cliente. Eles atuam em diversos ramos, dentre os mais conhecidos estão civil, criminal e familiar. Devido à importância do seu trabalho, a classe tem o dia 11 de agosto como o Dia do Advogado.





A data foi instituída para celebrar a criação do primeiro curso de Direito do Brasil, na Faculdade de Direito de São Paulo, inaugurada em primeiro de março de 1828. Há, também, quem comemore em dobro, em 19 de maio, dia da morte de Santo Ivo, padroeiro dos advogados.





Desde o século 19, o número de adeptos à advocacia é crescente, e a área tem mais advogadas do que advogados, segundo a Ordem de Advogados do Brasil (OAB), com 657.615 e 636.496 profissionais de cada gênero, respectivamente.





Em relação à faixa etária dos advogados, segundo a OAB, a maioria (595.452) está na faixa de 26 a 40 anos, 465.398 têm entre 41 e 59 anos, 235.576 têm 60 anos ou mais, e em menor quantidade estão os advogados com idades de até 25 anos.









Carreira de advogado no Brasil





A área jurídica é versátil e, por isso, possibilita diversos campos de atuação, incluindo ingresso nas esferas federal, estadual e municipal. Os advogados também podem exercer atividades na assistência jurídica empresarial e carreiras públicas .





Em comum a outras profissões, o profissional formado em Direito também pode seguir a área acadêmica apostando na docência, para lecionar na graduação e pós-graduação . Para isso, é necessária a continuidade da formação por meio de especializações, mestrado, doutorado e pós-doutorado.





“ Os estudantes têm buscado áreas de formação com diversas opções para ingressar no mercado de trabalho. O D ireito é exatamente um curso que proporciona esta rapidez, sendo o sonho de muitos jovens”, diz o advogado Osmundo Nogueira, coordenador do curso de Direito da Anhanguera .





Para Nogueira, o Direito permite uma imersão profunda em diversas áreas do conhecimento e “s er advogado é apenas uma das opções para os bacharéis em Direito, apesar de uma das mais profissões mais associadas à graduação ”, explica.









Áreas do Direito





O advogado Osmundo Nogueira cita as principais carreiras que podem ser seguidas por quem é bacharel em Direito , confira :





- Advogado da União : o procurador da Fazenda nacional é um advogado que atua em questões da União Federal. Assim como outros procuradores, também presta assistência jurídica e consultoria para outros órgãos do poder Executivo. A função consiste em submeter as iniciativas dos poderes aos critérios previstos em lei.

- Conciliador : o conciliador trabalha no Fórum e faz a intermediação entre partes, tentando evitar que a situação avance para um processo cível. Durante o diálogo, os envolvidos nos conflitos apresentam os problemas, prejuízos e todo o contexto que levou ao desgaste da relação, em diversas esferas. O conciliador, portanto, é um representante do Estado com a função de gerenciar o problema e propor soluções satisfatórias a todos, quando possível.

- Defensor público : a ssemelha-se a um cargo de advogado autônomo, mas atua para atender famílias hipossuficientes. O defensor é um agente público, contratado pelo Estado através de concurso, tendo a finalidade de defender causas nas diversas áreas jurídicas para quem não pode contratar um advogado particular.

- Delegado de polícia : o delegado é o agente responsável pelas investigações judiciais, denúncias criminosas, combate de ilegalidades e comanda ações de tropas policiais. Para ingressar na profissão, o interessado deverá ser bacharel em D ireito e aprovado em concurso público.

- Diplomata : p ara alcançar este cargo é preciso fazer um concurso específico para o cargo. O trabalho consiste em realizar atividades de defesa do país, reuniões de negócios, estratégias de comunicação e apresentações internacionais em prol da nação para a qual exerce a função.

- Juiz: seja pela remuneração, credibilidade da profissão ou ascensão social, esta é uma das carreiras mais almejadas. Para ser um juiz, o bacharel precisa realizar um concorrido concurso público específico para o cargo, apresentar os títulos e experiências adquiridas e comprovar, no mínimo, três anos de trabalho como advogado.

- Promotor de Justiça : o promotor de justiça atuará defendendo a ordem jurídica, dos interesses sociais e do regime democrático. A atuação é destinada a diferentes áreas jurídicas, ou seja, é importante possuir interesse e domínio das temáticas do Direito Penal , Processo Penal e Direito Civil e Processo Civil, entre outras.