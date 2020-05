Dia do Geógrafo terá lives sobre importância e desafios da profissão nessa sexta (29)

As medidas de isolamento social, por conta da pandemia do coronavírus, não serão barreiras para celebrar o Dia do Geógrafo nos quatro cantos da Bahia, nessa sexta-feira (29). De Norte a Sul, de Leste a Oeste, vai ser possível acompanhar, via internet, ao menos três lives especiais voltadas para discutir a importância da profissão e os desafios de agora e para futuro.

A partir das 18h, no canal da TV Ufba no YouTube, os professores Clímaco César Siqueira Dias, Alcides dos Santos Caldas e Grace Bungenstab Alves vão discutir o tema 'A ciência geográfica no enfrentamento de problemas contemporâneos e na transformação da realidade', tendo como moderadora a professora Erika do Carmo Cerqueira.

Já a partir das 19h, na página do Facebook da Associação Nacional de Pós-Graduação de Geografia (Anpege), o tema da live será 'Geografia, Brasil e Projeto Nacional', e terá como convidados os professores e pesquisadores Ariovaldo Umbelino de Oliveira, da USP; Arlete Moysés, da UFPB; Marcelo Lopes de Souza, da UFRJ; e Roberto Verdum, da UFGRS. A mediação ficará por conta de Carlos Alberto Feliciado, da Unesp.

Por fim, a partir das 19h30, no canal do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB) no YouTube, os professores e pesquisadores Jémisson Mattos, da Uefs, e Nilton Santana, do Ifba, vão falar sobre 'O papel do Geógrafo na atualidade: da pandemia aos novos desafios', tendo como mediadora a professora Lucidalva Menezes, do IFBaiano.