Dia dos Comerciários não será feriado para os trabalhadores de Salvador

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) informou nesta sexta-feira (11), que, neste ano, não haverá feriado na capital baiana no Dia do Comerciário, comemorado na terceira segunda-feira de outubro (21).

A instituição esclareceu que a decisão foi tomada pelo fato de ainda não ter acontecido a assinatura da convenção coletiva com o Sindicato dos Comerciários de Salvador. As entidades patronais e os trabalhadores tiveram uma reunião na manhã desta sexta, mas não cheram a um acordo.

Por Lei Federal, o dia 30 de outubro ficou estabelecido como Dia do Comerciário, sem feriado instituído. Em Salvador, a data é comemorada em 21 de outubro, dia em que é dada suspensão do dia de trabalho, por pacto coletivo. Sem essa negociação, não há feriado para a categoria. As empresas soteropolitanas, representadas pela Fecomércio-BA, indicaram que poderão abrir normalmente na data com todo o respaldo legal.

O CORREIO também havia publicado hoje que o comércio de Salvador não poderá funcionar neste feriado do dia 12 de outubro, o terceiro mais lucrativo para o setor, quando é celebrado o Dia das Crianças e ainda o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O fechamento das lojas se dará também por conta da inexistência de convenção entre patrões e o sindicato dos comerciários.

De acordo Renato Ezequiel, presidente do Sindicato dos Comerciários de Salvador, 53 empresas aceitaram as condições dos trabalhadores e assinaram o acordo para abrir as lojas no Dia das Crianças. São cerca de 12 mil lojas na capital.