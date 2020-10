Dia dos Comerciários: veja o que abre e fecha em Salvador nesta segunda (19)

Nesta segunda-feira (19) é comemorado o Dia dos Comerciários. Por conta disso, o funcionamento de lojas, supermercados e shoppings será afetado na capital baiana. Na maioria dos estabelecimentos, lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam normalmente, mas as lojas âncora, que assinaram acordo com o Sindicato dos Comerciários, tem o funcionamento facultativo.

Confira abaixo como ficam os serviços e espaços de lazer e cultura de Salvador e Região Metropolitana.

Shoppings

Salvador Norte Shopping e Salvador Shopping

O Salvador Shopping e o Salvador Norte funcionarão normalmente, das 11h às 21h. No Salvador Norte, os clientes têm como opção de lazer, o cinema. Para aqueles que querem fazer compras, podem comprar pelo site e retirar nos Drives Thru que também estarão abertos das 11h às 21h, ou ainda pelas plataformas online www.salvadorshoppingonline.com.br e www.salvadornorteonline.com.br e receber o produto em casa, com frete grátis.

Shopping Piedade

O Shopping Piedade terá horário de funcionamento normal, de 11h às 21h. Apenas as lojas âncoras, que assinaram acordo com o Sindicato, terão o funcionamento facultativo.

Shopping Barra

As lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 11h às 21h. Já os restaurantes funcionam das 12h às 00h.

Shopping da Bahia

Pão de Açúcar: Fechado

Farmácias: abrem das 11h as 21h

Âncoras e Megalojas (que possuem acordo com Sindicato dos Comerciários): Fechadas

Lojas e quiosques: das 11h as 21h

Alimentação/Restaurantes: 11h as 21h

Clivale: Funcionamento normal

Cinema UCI Orient: Horário Normal - conforme programação

Academia Bodytech: das 6h às 23h

Bancos: Horário Normal

Shopping Bela Vista

Lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam normalmente das 11h às 21h. Somente o supermercado G Barbosa e as lojas âncoras estarão fechadas por conta de acordo com Sindicato dos Comerciários.

Shopping Itaigara

O centro de compras estará aberto nesta segunda-feira (19) das 11h às 20h. O Bompreço funciona das 8h às 21h..

Shopping Paralela

Centro de compras abre normalmente das 11h às 21h. Funcionam supermercado Hiper Ideal, farmácias, praça de alimentação e cinema. Lojas âncoras estarão fechadas.

Shopping Paseo

O Shopping Paseo vai funcionar das 11h às 20h. A praça de alimentação abre às 12h.

Center Lapa

As lojas e praça de alimentação funcionarão das 11h às 21h. C&A, Riachuelo, Marisa e Lojas Americanas não funcionarão. Cinema programação e horários dos filmes no site www.shoppinglapa.com.br.

Mercados e lojas

Gbarbosa

As lojas estarão fechadas.

Rede Big Bompreço e Sam's Club

Lojas estarão fechadas.

Mercantil Rodrigues

Calçada, Ogunjá e Pirajá: As lojas estarão fechadas,

Lauro de Freitas: A loja estará fechada.

Ferreira Costa

Funciona normalmente das 8h às 21h.

Perini

Perini Graça, Pituba, Barra e Vasco abrem normalmente, das 6h30 às 20h. Perini do Costa Azul estará fechada. As lojas dos shoppings da Bahia, Barra, Paralela e Salvador Shopping abrem de acordo com o horário dos centros de compras.

* Essa notícia será atualizada à medida que os demais estabelecimentos forem fornecendo seus horários de funcionamento