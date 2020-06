Dia dos namorados em casa & harmonizado com vinhos

Quem faz questão celebrar o Dia dos Namorados com muito romance, comida e vinho não precisa abrir mão deste pequeno prazer em 2020. Os restaurantes e adegas, antes engajados em oferecer uma noite inesquecível para os casais em seus salões decorados, estão propondo jantares e outras refeições igualmente românticas por delivery. Veja uma lista das empresas que estão promovendo ações especiais em Salvador.

Preço show | Vai cozinhar em casa e precisa de um bom vinho para acompanhar? A AB Wines Distribuidora (Rua Miguel Navarro Y Cañizares, 160 - Pituba) tem rótulos a partir de R$ 59,30, todos com descontos de até 30%. Comprando a partir de três garrafas, a entrega é gratuita em Salvador e Lauro de Freitas. Os pedidos podem ser feitos por meio dos números de WhatsApp 71 99136-8755 ou 71 99978-9423.

Risotto com limão siciliano e camarão, do La Pasta Gialla (Foto: Divulgação)

Rosas | No menu Pétalas Vermelhas, o restaurante La Pasta Gialla (R. São Paulo, 488 - Pituba) oferece duas opções de entradas (para dividir), dois pratos principais, duas sobremesas e vinhos em duas categorias, totalizando um jantar de R$ 250 ou R$ 280. Entre os vinhos indicados, estão o Palmento Inzolia D.O.C - ideal para acompanhar o Risotto com limão siciliano e camarão; e o Colonneto Chianti DOCG, mais adequado ao Brasato alla birra com batatas, pancetta e brócolis. Encomendas: (71) 98145-0075

Clássicos | A Chef Carol Souza e a sommelier Jú Sena, da Adega Terroir (R. da Fonte do Boi, 61 - Rio Vermelho), criaram o Menu Terroir para você receber em casa. Propondo um cardápio com couvert, duas opções de prato principal (Bacalhau à Terroir e Boeuf Bourguignon), três de vinhos e uma sobremesa, a dupla promete uma noite saborosa. Pedidos até 09/06 pelo fone (71) 99957-9505.

Queijos & Vinhos | Quem prefere algo mais leve, mas igualmente rico e especial, pode apelar para os combos da Cave Queijos (R. das Dálias, 37 - Pituba). São quatro kits “Românticos’, contendo queijos brasileiros premiados, castanhas, presunto parma, frutas e vinho; e dois kits “Fondue”, com a receita francesa à base de queijos, presunto parma, pão italiano e vinho opcional. Preços a partir de R$ 89. Peça pelos números (71) 98243-5411 ou (71) 98884-7496.

4 por 3 | O casal gosta da potência e estrutura dos vinhos ibéricos? A Grand Cru (Avenida Lafayete Coutinho, 1010, Comércio) inseriu diversos rótulos portugueses e espanhóis numa promoção perfeita para abastecer a adega via delivery. Até 12/06, os clientes podem comprar 4 vinhos da seleção especial e pagar apenas por 3, recebendo o de menor valor de graça. Há opções a partir de R$ 64,90, como o Carinena Algairen Red, da Bodegas Pablo (Espanha). WhatsApp: (71) 99616-9558

Bag térmica com espumante Freixenet, da Coffeetown Salvador (Foto: Divulgação)

Cinéfilos | Inspirada em clássicos da comédia romântica americana, a Coffeetown Salvador (Av. Sete de Setembro, 1755 - Vitória) desenvolveu diversos kits com espumante incluso. Há gifts a partir de R$ 150 com o Freixenet Cordon Negro Cava Brut 187 ml; item que também compõe o Brunch Pack CT Style (R$ 299). Há ainda a opção de um jantar (R$ 310) com entrada, prato principal e sobremesa embalados a vácuo; entregues em belíssima bag térmica. Acompanha ainda o mesmo cava, porém de 750 ml; guardanapo; jogo americano e porta-copos personalizados. Encomendas: (71) 98344-4478.

Para continuar acompanhando boas opções, siga minhas dicas pelo Instagram.

EM TEMPO

O sommelier Alexandre Takei promove, na próxima quinta-feira (11), um webinar sobre os "Princípios da Degustação do Vinho". O evento é gratuito e para se inscrever, basta acessar este link. Takei é educador em vinhos certificado pela Wine and Spirits Education Trust - WSET, instrutor em vinhos franceses pela Wine Scholar Guild, sommelier Doemens de cerveja, embaixador e professor na Enocultura e professor na Uniruy Wyden.