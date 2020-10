Dia mundial do idoso: como está a saúde mental dos mais velhos?

Dia 1º de outubro é o Dia Internacional do Idoso. Uma data para que a gente reflita sobre a saúde e a qualidade de vida de alguém da sua família - ou de você mesmo, se tiver mais de 60 anos de idade.

O cuidado com os mais velhos tornou-se ainda mais necessário nessa pandemia. 74% das mortes por covid-19 na Bahia são de pessoas acima dos 60 anos. Por conta do risco, muitos idosos tiveram que se isolar de familiares, ou ampliaram o convívio com filhos que praticam abuso - tanto psicologicamente como fisicamente.

Quadros de depressão, sensação de abandono, ansiedade, medo, quadros de violência doméstica são alguns dos riscos psicológicos e sociais aos quais os idosos estão sujeitos. Nesse podcast, discutimos esses e outros problemas que podem ter surgido.

A entrevista é com Naylana Paixão, psicóloga do núcleo do idoso da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

QUE PODCAST É ESSE? O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir. Basta ter um aplicativo de músicas (como Spotify), um aplicativo para podcasts (do Google ou da Apple) ou simplesmente dar o play na janela acima.

