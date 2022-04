'Diabão' remove orelhas e brinca: 'Posso dispensar máscaras'

O tatuador Michel Faro Praddo, conhecido como 'Diabão' exibiu em suas redes uma nova modificação corporal, após finalizar a retirada de suas orelhas.

O influencer divulgou a nova mudança ao publicar uma foto de uma máscara e um par de orelhas: "Se não sou obrigado mais a usar um, posso dispensar o outro, né?"

Na postagem, ele ainda cita versículos bíblicos, dizendo-se emocionado com a mudança.

Conhecida pelas inúmeras modificações que realiza no corpo, ele contou que ficou, durante um período, sem realizá-las, mas disse que um amigo, profissional da área, o encorajou a voltar.

Praddo tem mais de 60 modificações e 85% do corpo tatuado. Entre elas estão 17 implantes de silicone; 30 escarificações (prática de provocar cicatrizes); sete implantes transdermais (adornos colocados debaixo da pele); remoção de parte do nariz e da orelha; retirada dos mamilos e do dedo anelar; uma eyeball tatoo (tatuagem no "branco" do olho); uma bifurcação na boca, um implante dentário de prata.

Quem realiza os procedimentos é o modificador corporal Gatto Moreno.

A esposa de Diabão, Carol Praddo, conhecida como Mulher Demônia, também realiza modificações corporais há alguns anos.