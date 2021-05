Diagnosticado com covid-19, Rodrigo Sant'anna é internado no Rio

O humorista Rodrigo Sant'Anna está internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, por conta da covid-19. Ele está em um quarto, sem usar respirador, e tem quadro considerado estável. A expectativa é que recebe alta nos próximos dias, diz o marido do ator, Junior Figueiredo.

"Ele já está no final do tratamento. Está respirando normal e, provavelmente hoje, mais tardar amanhã, terá alta", garante o marido, em entrevista à Quem. A internação foi uma precaução, acrescenta.

O ator está com a covid-19 há 11 dias. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Ig, além da doença, ele acabou sendo hospitalizado por conta de uma crise de ansiedade que sofreu com medo do diagnóstico, também por já ter perdido familiares e amigos pela covid.

Quando foi diagnosticado, Rodrigo estava com sintomas leves da doença, relatando apenas tosse e febre baixa.