Diagnósticos de câncer de mama crescem mais de 60% em cinco anos

A engenheira de produção Greice Campos, 32 anos, faz acompanhamento com ginecologista e mastologista desde os 13, quando sua mãe recebeu confirmação de que estava com câncer de mama. Quase duas décadas depois, no início deste ano, Greice teve o mesmo diagnóstico. O positivo dela foi um dos 4.591 exames com o mesmo resultado somente este ano e representa um crescimento de 17% em relação ao total de casos confirmados em 2021.

Nos últimos cinco anos, segundo dados do DataSUS [Ministério da Saúde], a identificação de tumores mamários malignos cresceu 62% na Bahia. O dado foi divulgado como forma de conscientização sobre a doença no mês dedicado à prevenção ao câncer de Mama, dentro da campanha anual do Outubro Rosa.

Conforme o DataSUS, em 2021 foram 3.919 exames de mama com diagnóstico positivo para tumores malignos no estado, contra 2.419 em 2017.

Com supervisão médica constante, Greice Campos iniciou seu tratamento logo que descobriu o câncer. A engenheira já passou por cirurgia de mastectomia, fez 16 sessões de quimioterapia e 15 de radioterapia. O tratamento foi concluído em 2 de setembro e, desde lá, ela está sem sinais da doença.

Segundo os especialistas, quanto mais cedo o câncer for detectado e tratado, maiores são as chances do paciente. A Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) aponta que se a pessoa for diagnosticada precocemente, as chances de cura podem chegar a 95%.

Coordenador da Mastologia na Clínica de Assistência Multidisciplinar em Oncologia (AMO) e ex-presidente da Sociedade Mundial de Mastologia, o médico mastologista Ezio Novais explica que o crescimento no número de diagnósticos de câncer de mam é resultado das campanhas como o Outubro Rosa. “Muita gente morria à míngua no interior sem saber que doença tinha. Hoje, as estatísticas são mais fiéis. Se fosse há 30 anos uma parte dos números estaria escondida”,.

Ezio Novais relaciona o aumento dos resultados positivos também ao crescimento de casos de câncer de mama. Ele argumenta que o maior nível de estresse e sedentarismo entre a população feminina e a mudança de hábitos reprodutivos, como a gravidez após 30 anos e a queda no número de filhos são fatores que explicam a incidência alta da doença. Novais indica a prática de atividade física, alimentação saudável e redução do consumo de bebidas alcoólicas para prevenção da doença. Vale ressaltar, ainda, que homens também podem ter câncer de mama e precisam priorizar bons hábitos e realizar exames de rotina.

Greice terminou o tratamento para o câncer em setembro e agora faz acompanhamento (Foto: Rebeca Diniz / Reprodução)

Acompanhamento

Greice Campos irá continuar o acompanhamento médico mesmo depois do tratamento ter sido bem-sucedido. “Me sinto bem, antes eu sofria muito com fadiga oncológica, o cabelo também já começou a crescer. Me sinto mais disposta, o efeito da quimio e radio no meu corpo já está saindo. Agora, não dá mais para ser sedentária e não ter mais cuidado com a alimentação. É uma outra vida”, afirma.

Outra que enfrentou um câncer de mama foi a professora Renata Lima, 46, que teve a doença aos 42 anos. Ela detectou algo estranho durante o autoexame e o diagnóstico foi confirmado após exames clínicos. Ela conta que a mãe e as tias materna tiveram câncer de mama na mesma faixa dos 40 anos e, por isso, ela prestava atenção mensalmente à aparição de “caroços” no seio.

No caso de Renata, em menos de um mês após a descoberta, o tumor triplicou de tamanho e ela precisou passar por 16 sessões de quimioterapia, 28 de radioterapia e uma mastectomia [cirurgia de retirada da mama]. Atualmente, a professora faz hormonioterapia, um tratamento que busca inibir o retorno do câncer.

“O câncer é visita indesejada. Não há quem passe por ele sem ter aprendido alguma coisa. Aconteceram mudanças íntimas, desenvolvi maior empatia”, diz. Como resultado da experiência, Renata criou um instagram para falar de autocuidado, saúde feminina e câncer de mama. No @projetosecuidapreta ela posta fotos, dicas e material sobre o Outubro Rosa.

Perfil

Dos dados do DataSUS referentes a 2022, a maioria das ocorrências aconteceu em mulheres de 45 a 49 anos (838 - 18%), seguido pelas faixas: 40 a 44 anos (816 - 17%); 50 a 54 anos (604 - 13%); 35 a 39 anos (512 - 11%); e 55 a 59 anos (343 - 7%).

Apesar da incidência maior no público de 40-65 anos, médicos afirmam que não há explicação científica para o fenômeno e a situação não impede que aconteça com mulheres jovens ou acima dos 65 anos. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia esclarece que é mito pensar que a hereditariedade é o principal fator de risco em casos de câncer de mama, sendo que de 5% a 10% dos casos têm influência genética. A maioria das ocorrências de câncer de mama é dos chamados tumores esporádicos, que acontecem ao acaso.

“É importante que os pacientes, independente do gênero, estejam atentos”, alerta a mastologista do Itaigara Memorial, Vanessa Paes. A indicação é que, além de manter hábitos saudáveis, se faça a mamografia anual a partir dos 40 anos. Para quem tem história familiar em parentes de 1° grau, o ideal é procurar o mastologista, independentemente da idade.

Exercícios viram mamografias gratuitas

A ação ‘Meu Combustível Salva’ acontece desde 2021 e troca créditos de exercícios físicos por mamografias gratuitas. A iniciativa faz parte do programa de bem-estar do corpo clínico do Grupo CAM.

Este ano, são cinco mil mamografias para mulheres da Bahia e Sergipe disponibilizadas pela iniciativa. As pacientes que tiverem resultados positivos serão encaminhadas para o Hospital Aristides Maltez.

Detalhes sobre as marcações dos exames serão divulgados pelo Grupo CAM (@grupo_cam)e pela mastologista Carolina Argolo (@seioquecuido). .

Exames gratuitos até 5 de novembro

Campanha - A Secretaria Estadual da Saúde (Sesab) está oferecendo mais de 14 mil exames de mamografia digital até 5 de novembro, para mu- lheres de 40 a 69 anos. Os e- xames ocorrem em quatro unidades móveis com capacidade de efetuar 140 atendimentos por dia, 70 por turno;

Datas e horários - As unidades móveis são as seguintes: Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no Ca-

bula - 05/10 a 05/11, de 07h às 17h; Centro Espírita Mansão do Caminho, em Pau da Lima - 01/10 a 05/11, 07h às 17h; Departamento de Saúde da PM, no Bonfim - 01/10 a 25/10; e Salvador Norte Shopping - 03/10 a 22/10, de 08h às 18h;

Como fazer - É preciso ter feito a última mamografia há mais de 1 ano e não ter histórico de cirurgia de mama ou cicatriz. Leve originais e cópias do RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo.