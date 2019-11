Diante do Palmeiras, Bahia tenta quebrar jejum que já dura um mês

O Bahia está há exatamente um mês sem festejar um triunfo e vai tentar espantar a má fase em casa, diante de seu torcedor. Neste domingo (17), o tricolor recebe o vice-líder Palmeiras, às 16h, na Fonte Nova. Focado em acabar com o jejum, o tricolor não pode cogitar perder para a equipe paulista. Se isso ocorrer, a equipe treinada por Roger Machado pode acabar a 33ª rodada fora da primeira metade da tabela da Série A. Basta que Vasco e Goiás empatem. Os rivais se enfrentam na segunda-feira (18), em São Januário, com chances de ultrapassar a equipe azul, vermelha e branca.

“Não tenha dúvida que esse momento pressiona, admitiu o técnico Roger Machado. “Pressiona time, jogadores, treinador. Passaram seis jogos, voltamos para casa e, na presença do nosso torcedor, não tivemos bons resultados nos últimos jogos. Naturalmente há pressão maior. Mas a pressão maior que nós temos é interna. Sabemos que podemos voltar ao nível que apresentamos no campeonato e nos credenciou a estar na parte de cima da tabela”. O último triunfo foi contra o Grêmio, em Porto Alegre, no dia 16 de outubro.

NA FONTE

O último treinamento visando o jogo contra o Palmeiras não foi realizado no Fazendão, como de costume, mas sim na Fonte Nova, no sábado (16). A atividade foi fechada à imprensa. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o técnico Roger Machado trabalhou o posicionamento dos atletas em jogadas de bola parada.

O meia-atacante Marco Antônio não participou do treino. Lesionado no pé, ele ficou no Fazendão, fez tratamento de fisioterapia e desfalcará o tricolor pela segunda rodada consecutiva.

Marco Antônio não será a única baixa no time. Para a partida contra o Palmeiras, o Bahia terá outros três desfalques. Apesar de ter renovado com o Esquadrão até 2022, o contrato de Juninho permaneceu em caráter de empréstimo e uma cláusula contratual impede o jogador de atuar contra a equipe paulista.

Portanto, Lucas Fonseca terá neste domingo um novo companheiro de zaga. Reserva imediato no banco tricolor durante quase todo o Brasileirão, Wanderson é o mais forte candidado para a vaga. Ele vestiu a camisa do Bahia apenas uma vez, justamente contra o Palmeiras, no empate em 2x2, no Allianz Parque, válido pela 14ª rodada, quando Juninho também não pôde atuar.

Titular no começo da temporada, Ernando também é opção. Recuperado de cirurgia na coluna, ele não joga desde o dia 8 de junho.

Na mesma situação de Juninho estão Guerra e Artur. Eles também foram emprestados ao tricolor pelo alviverde e não podem entrar em campo. O meia estava entre os reservas, mas o atacabte precisará ser substituído. O técnico Roger Machado não revelou o escolhido. Há três opções: Arthur Caíke, Lucca e Rogério disputam a vaga no ataque.