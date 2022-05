Dias contados de Mandarino, chilique de Rui e o desastre da sabatina de Jerônimo

Dias contados

Rui Costa finalmente tomou a decisão de demitir o secretário de Segurança Pública, Ricardo Mandarino, mas vai esperar a poeira baixar um pouco. Não quer que pareça que tomou a decisão pressionado pelos adversários ou pela imprensa. Enquanto protela o anúncio, já começa o zum-zum-zum de que um jovem advogado de Salvador é o mais contado para assumir o cargo.

Calma Rui

À medida que o fim de mandato se aproxima, o governador Rui Costa vai ficando cada vez mais nervoso. Ontem, em Feira de Santana, ele perdeu a cabeça e ameaçou a imprensa. Reagiu em tom autoritário quando foi questionado sobre a fila da regulação no município baiano. Rui foi perguntado sobre um dado da Secretaria Municipal da Saúde, que aponta 163 mortes de pessoas que aguardavam uma vaga na rede estadual. Ele negou que pessoas morram na fila e disse que vai acionar judicialmente quem disser o contrário. Na declaração dada à imprensa, chamou atenção o tom agressivo do governador. Vai resolver o problema da regulação no grito, Rui?

Acabou a simpatia

O chilique em Feira parece ser apenas o começo. Durou pouco a simpatia forçada do governador Rui Costa (PT), que, conforme relatou a coluna no mês passado, resolveu vestir o manto da humildade e da cortesia no trato com aliados. Contudo, um mês depois, o governador voltou ao seu normal: não atende aliados, bate a porta na cara de prefeitos e trata parlamentares com desprezo. Nos eventos do interior, contam deputados, Rui voltou a dar patadas e distribuir grosseria entre todos.

Sozinho

Lideranças petistas revelaram a coluna que o medo de Rui é ficar sozinho. Sem mandato, sem Palácio de Ondina, sem amigos e, principalmente, sem foro privilegiado. “Ele sabe que vamos perder e a vitória vai ser debitada na conta dele”, afirmou um cardeal petista.

Muleta

O candidato do PT, Jerônimo Rodrigues, apresentou-se bastante nervoso a sabatina feita hoje pelo jornal Folha de S. Paulo e transmitida ao vivo pelo portal UOL. Disse que é um desrespeito dos adversários dizer que ele é um candidato que precisa de uma muleta política para seguir na disputa ao Palácio de Ondina. A ironia, no entanto, é que Jerônimo passou quase todo tempo falando de Lula e Rui. “De 10 palavras que ele diz, 11 são Lula e Rui”, brincou um observador cena política local.

Ato Falho

Durante a sabatina, Jerônimo teve de indicar um defeito de Rui Costa. Disse que não existe defeito e no afã de agradar o padrinho político falou que Rui e Wagner não fizeram mais por conta da falta de apoio do governo federal. Ué, Jaques Wagner governou o estado quando Lula era presidente! Essa ninguém entendeu.

ICMS

E o preço dos combustíveis? Rui se negou a baixar o ICMS na Bahia, um dos mais altos do país. Somente na gasolina, a alíquota do imposto é 28%. Mas essa semana, o governador petista sofreu uma derrota na Câmara dos Deputados, que aprovou uma medida para reduzir o ICMS dos combustíveis e energia. Pelo novo projeto, o teto será de 17% e Rui reagiu furioso com essa possível perda de arrecadação. Detalhe: o estado arrecadou no ano passado quase R$ 2 bilhões a mais em relação a 2020 com combustíveis. No caso do diesel, que impacta no transporte público, o preço praticamente dobrou em um ano. E sabe quem paga a conta enquanto Rui enche os cofres? Pois é, o povo.

Bomba relógio I

O governo do estado tem uma verdadeira bomba relógio nas mãos: o transporte metropolitano. O setor passa por uma crise tremenda em duas frentes principais: a insatisfação dos trabalhadores, que querem reajuste salarial, e a dificuldade financeira enfrentada pelas empresas. Fontes do governo dizem que não há uma solução para o problema no curto prazo e que o sistema pode parar a qualquer momento.

Bomba relógio II

Outra bomba relógio é o Planserv. Nas últimas semanas, cresceram muito as queixas dos servidores com os serviços do plano de saúde. Com descontos cada vez maiores em folha e serviços cada vez mais limitados e mais difíceis de serem acessados, grupos de servidores já se organizam para protestar contra o governo, que também não tem uma solução. Há alas do funcionalismo público que já falam até em mobilizações para protestar contra o governo.

Pirraça

Um dos momentos mais aguardados da agenda de ACM Neto em Jequié nesta sexta-feira é o tal do "vídeo da pirraça". O registro se tornou praticamente parte obrigatória nos eventos de Neto pelo interior e ganhou esse nome porque contraria as declarações de governistas de que os atos de pré-campanha do ex-prefeito de Salvador ficariam esvaziados. Jequié vai repetir a "pirraça" dos eventos lotados de Neto que foram registrados em Campo Formoso, Macaúbas, Itapetinga, Brumado... Com o agravante de ser a terra da primeira-dama Aline Peixoto.

O vazio de Brumado

Por falar em Brumado, o governador Rui Costa passou por lá esta semana e teve espaço tamanho G para circular pelas ruas, porque o povo não apareceu. Nas imagens reais, sem os truques de edição, até o ato oficial com o prefeito teve pouco prestígio. Se bobear, o quórum do palanque foi maior que o da plateia.