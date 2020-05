Dias das Mães: projeções no Hospital Espanhol homenageiam profissionais da saúde

Profissionais da área de saúde foram homenageadas na noite deste sábado (9) com projeções nas paredes do Hospital Espanhol. Familiares das trabalhadoras gravaram vídeos na homenagem que foi idealizada pelo governo do estado.

Os funcionários, muitos há algum tempo longe da família, se emocionaram com a homenagem. A técnica de enfermagem Maria das Graças dos Santos foi uma das pessoas que se emocionaram. “É importante porque é um reconhecimento do nosso trabalho. Nós trabalhamos com pessoas que não sabemos se vão sobreviver. Esta é uma doença que está matando muita gente no mundo inteiro. Eu sou mãe e esta homenagem é muito gratificante, é um reconhecimento ao profissional de saúde que muitas vezes se sente constrangido, até pela população, por trabalhar em hospitais neste período de pandemia. Eu amei”, disse.

A diretora da unidade, Thayse Barreto, explicou porque a iniciativa foi implementada. “Em um momento tão difícil, quando nossos colaboradores se ausentam de suas casas, de suas famílias, para se dedicarem a salvar vidas, poder trazer algumas palavras de carinho de seus entes queridos, é uma forma de reconfortá-los e agradecermos por toda a dedicação aos pacientes.”