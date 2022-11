Dias de tristeza na cultura

Em um intervalo de dois dias, o Brasil perdeu três personagens importante de sua cultura. No dia 9, o país foi impactado com a morte - noticiada de forma súbita - de uma das maiores cantoras de sua história, a baiana Gal Costa.



Gal, de 77 anos, não havia dado indícios de problemas de saúde mais graves, ao menos, que viessem a público, e sua partida chocou a todos. A causa da morte da cantora não foi divulgada. O país se emocionou junto com os depoimentos emocionados, tão doces e sinceros dos outros três Doces Bárbaros, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia. O corpo de Gal foi sepultado em São Paulo, na sexta-feira (11), após receber homenagens presenciais e virtuais de inúmeros artistas e personalidades.



No mesmo dia, morreu o cantor, compositor, ator e apresentador Rolando Boldrin, aos 84 anos, famoso pela condução dos programas Sr. Brasil e Som Brasil. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein havia 2 meses.



No dia seguinte, o ator Roberto Guilherme, conhecido nacionalmente por viver o Sargento Pincel no seriado 'Os Trapalhões', morreu aos 84 anos. Ele batalhava contra um câncer há alguns anos.

Mensalidades para 2023 em alta

Segundo levantamento feito pelo CORREIO, com base em 12 colégios pesquisados, o reajuste da mensalidade escolar na capital baiana chegará a 15% de aumento para o próximo ano letivo. Em geral, as escolas justificam que o aumento varia conforme a inflação anual. A expectativa para esse ano é que o índice fique em 5,63%. Somado a isso, algumas escolas indicam a influência de adições feitas no corpo escolar, como novas obras de infraestrutura, contratação de professores, acréscimos de turmas e horários para justificar os novos preços.

Seleção brasileira é convocada para a Copa

A seleção brasileira está convocada para a Copa do Mundo. O técnico Tite divulgou a lista com os 26 jogadores na segunda-feira (7). O maior torneio de futebol do planeta começará no próximo dia 20, no Catar, e tem final marcada para o dia 18 de dezembro. A grande surpresa foi a presença do lateral-direito baiano Daniel Alves, de 39 anos. O Brasil vai estrear no dia 24 contra a Sérvia, às 16h. Em seguida, encara a Suíça, no dia 28, e Camarões, no dia 1º de dezembro. Os 26 convocados já se apresentam nessa segunda-feira (14), em Turim, na Itália.

Lula se junta à transição

Após férias na Bahia, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se juntou à equipe de transição de governo na última segunda-feira (7), em São Paulo. De lá, partiu para Brasília, onde na quarta-feira (9), se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber. Na quinta (10), Lula defender a ampliação de gastos públicos para combater a miséria, fala que não foi bem recebida no mercado financeiro.

O tricolor voltou

O Bahia está de volta à elite do futebol brasileiro. O Esquadrão só precisava de um empate para confirmar a vaga na Série A em 2023, mas fez melhor: venceu o CRB por 2x1, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogo, disputado no domingo (6), foi válido pela 38ª e última rodada da Série B. O triunfo levou o Bahia aos 62 pontos, terminando a Série B na 4ª colocação - após revisão do resultado entre Sport x Vasco pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que deu dois pontos ao time carioca. Cruzeiro e Grêmio já haviam garantido suas vagas.



Pantera Negra e Olodum

Sucessor do aclamado Pantera Negra (2018), o filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022) chegou aos cinemas durante a semana e, na Bahia, teve festa especial no dia 9 no Pelourinho, onde a Casa Olodum virou a embaixada de Wakanda, com direito à presença de Margareth Menezes e muita música.

Meme da semana

A convocação da seleção brasileira, na última segunda-feira (7) foi o principal alvo de memes durante a semana, com o lateral-direito Daniel Alves tendo a preferência nos questionamentos humorísticos dos internautas brasileiros. A moral do baiano não anda das melhores por aí...





Bombou no site do CORREIO (mais lidas da semana)

1 - Técnico de enfermagem é filmado fazendo amputação em hospital na BA

2 - Obstetra de Ivete Sangalo e Claudia Leitte tem morte cerebral atestada

3 - Discreta, Gal Costa evitava falar de relacionamentos; relembre alguns deles

4 - Marcello Antony revela que filho era soropositivo: 'Minha vida mudou'

5 - Mais de 40 bairros terão abastecimento de água interrompido na segunda; veja lista