DiCaprio e Kim Kardashian mostram indignação com queimadas na Amazônia

Leonardo DiCaprio usou as redes sociais nesta quarta-feira (21) para lamentar as notícias sobre o aumento de queimadas na floresta amazônica.

No perfil oficial no Instagram, o ator republicou uma imagem postada em outra página, com a hastag #regram, que noticiava o ocorrido.

"Aterrorizante pensar que a Amazônia é a maior floresta tropical do planeta, criando 20% do oxigênio da Terra, basicamente os pulmões do mundo, tem pegado fogo e queimando nos últimos 16 dias consecutivos, literalmente sem cobertura da mídia! Por quê?", questiona a publicação de Nick Rose.

A publicação dele foi comentada por outras personalidades como Kim Kardashian, que republicou a foto nos stories do Instagram.

Nos comentários de DiCaprio, Lindsay Lohan questionou: "Como podemos ajudá-los? Ações falam mais do que palavras, meu amigo", escreveu a atriz.

Esta não é a primeira vez que o ator demonstra interesse pelas questões ambientais e humanitárias no Brasil. Em janeiro, DiCaprio fez uma postagem no Instagram sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, em que centenas de pessoas e animais morreram:

(Fotos: Reprodução)

A modelo Gisele Bündchen também usou as redes sociais para falar sobre as queimadas na Amazônia. "A floresta tem um papel fundamental no equilíbrio do clima na Terra e, consequente, em nossas vidas. Não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo na Amazônia", escreveu.

(Foto: Reprodução)





"Quando a Catedral de Notre Dame estava ardendo em chamas, os meios de comunicação do mundo cobrirarm cada momento e alguns bilionários se apressaram em restaurá-la. A Floresta Amazônica está ardendo. O pulmão do nosso mundo está em chamas há três semanas. Não há cobertura midiátiaca nem bilionários", escreveu o cantor Ricky Martin.

(Foto: Reprodução)

A atriz Cara Delevingne também se manifestou no Instagram.

(Foto: Reprodução)