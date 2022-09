Dicas de lugares para comer o tradicional caruru do mês setembro

Todo baiano de raiz não passa o mês de setembro sem comer um caruru. O prato de influência africana é uma tradição que não pode ser quebrada. Em tempos de redes sociais, há quem se ofereça para ser convidado para um, afinal o que não falta na terra dos orixás é gente pagando promessa para os santos gêmeos (Cosme e Damião) ou para os ibejis, para quem segue ou respeita os ritos do candomblé.

A chef Leila Carreiro prepara o caruru completo seguindo o preceito

Tem gente ávida para se deliciar com a comida à base de quiabo que traz junto um monte de acompanhamentos como frango, feijão fradinho, feijão preto, banana da terra, farofa de dendê e, se for um caruru de preceito, servido completo com outros alimentos típicos da cozinha baiana como cana, rapadura e pipoca. Fato é que para baiano não é possível passar o mês de setembro sem comer um caruru.

No Origem o caruru é o prato de uma das etapas do menu degustação

Ainda segundo a tradição, o dia 27 de setembro é reservado para ações de oferenda do caruru, dado a sete meninos e a pessoas próximas. Mas se você não anda muito sociável, pode ser que não esteja em nenhuma lista de convidados. Mas não é por isso que vai quebrar a tradição ou lamentar.

A chef Tereza Paim segue á risca a tradição do caruru

Nesta época do ano, são muitos os restaurantes que oferecem o prato típico. Listamos aqui boas opções, alguns preparados por chefs tarimbados, para que você não fique de fora e não quebre a tradição. Então, escolha o restaurante do seu agrado e celebre a data com um dos pratos mais festejados da culinária afro-baiana.

A versão do caruru de Fabricio Lemos é a mesma servida no Ori e Omi





Onde comer:

Bistrô das Artes - @bistrodasartescarmo

Rua do Carmo, nº 8. Santo Antônio

O caruru será servido em prato individual (R$ 59,90), de 16 a 30 de setembro, de quarta a sábado, apenas no almoço. A chef Karine Poggio prepara o caruru tradicional para Cosme e Damião, com caruru, vatapá, arroz branco, feijão fradinho, xinxim de galinha, rapadura, pipoca e rolete de cana e ainda acrescenta uma recordação de sua infância, o feijão de leite, que era servido com o caruru na casa de sua avó.



Dona Mariquita @donamariquita

Rua do Meio, 178, Rio Vermelho

Servido de segunda a sábado, o caruru da chef Leila Carreiro conta com 12 itens: caruru, vatapá, feijão fradinho, feijão preto, xinxim de galinha, arroz, farofa, acarajé, abadá, rapadura, pipoca e banana frita. O prato é servido individualmente (R$ 60).



Casa de Tereza - @casadetereza_

Rua Odilon Santos, 45, Rio Vermelho

O restaurante da chef Tereza Paim serve o prato individual (R$ 74) diariamente, não só em setembro. Acompanha vatapá de inhame, arroz, xinxim de galinha, feijão fradinho, banana da terra frita e farofa de dendê.



Ori - @orisalvador

Avenida Santa Luzia, 656, Horto Florestal

Omí - @omirestaurante

Fera Palace Hotel – Rua Chile, 20, Centro

Em ambos os restaurantes do chef Fabrício Lemos o prato é servido às sextas-feiras de setembro (R$ 79) e acompanha arroz, feijão fradinho, vatapá, “abarajé”, moquequinha de peixe com camarão, farofa, pipoca e ovo.

Origem - @restauranteorigem

Rua das Algarobas, 74, Caminho das Árvores

No mês de setembro, Fabrício Lemos fez uma homenagem também no seu restaurante Origem e adicionou o caruru como um dos pratos do menu degustação, numa versão reduzida.



Restaurante Senac - Praça José de Alencar, Pelourinho

O restaurante a quilo oferece bufê de comida baiana com 40 opções, incluindo todos os itens do caruru completo. O cliente também tem direito a 12 variedades de sobremesas.