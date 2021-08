Dicas para celebrar o Dia dos Pais em casa ou num restaurante, mas com boa gastronomia

Seja nos restaurantes da cidade, que estão operando com todos os protocolos necessários para evitar a propagação do vírus, seja no conforto de casa, o Dia dos Pais é para celebrar. Pensando nisso elencamos uma série de sugestões para você escolher o que melhor cabe no seu planejamento.

(Divulgação)

Paella com arroz de lula do chef Jose Morchon

De comidas mais elaboradas, como as preparadas por chefs tarimbados a pratos da cozinha afetiva que traduzem bem o espírito da data festiva.

(Solange Rossini/Divulgação)

A típica cozinha baiana na Casa de Tereza

O Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, vai montar na varanda uma churrasqueira tipo "parrilla argentina", comandada pelo chef assador gaúcho, Sandro Paris, que trouxe uma seleção de cortes especiais acompanhados de um bufê completo, com saladas e outras guarnições.

(Divulgação)

Camarão ao creme de queijo trufado no menu de Fernanda Possa

O Pasta em Casa, do chef Celso Vieira, vai abrir do almoço – que terá Bacalhoada do chef e Pernil de Cabrito, além de quatro sabores de lasanha – ao jantar com uma rodada de pizzas. É Celso também quem assina o cardápio da Casa Chálabi, exclusivamente com delivery, que tem como carro-chefe para o dia o Stinco de Cordeiro, Arroz com Lentilhas e Especiarias e Legumes Glaceados à moda libano-mediterranea.

(Divulgação)

Teppanyaki de camarão do Nozu especial para o menu do Dia dos Pais

Na Casa de Tereza, da chef Tereza Paim, também tem menu especial para a ocasião, assim como no tradicional italiano Fasano que criou pratos novos como o Brasato Di Capretto (cabrito assado ao forno com risotto de parmesão.

(Raul Spinassé/Divulgação)

Bacalhau do chef Celso Vieira, do Pasta em Casa

Para quem prefere passar o dia com requinte e alta gastronomia no conforto do seu lar, o bufê de Fernanda Possa e Juliana preparou um menu especial com 16 opções, enquanto o chef Sergio Arno criou para os clientes do La Pasta Gialla a Tortelli di Costola (massa recheada com costela bovina na manteiga noisette, creme de gorgonzola e farofa de pistache) que está mais que especial.

(Divulgação)

Tortelli do chef Sergio Arno para La Pasta Gialla

Mas se é de comida oriental que a família gosta, uma dica é o Nozu que, além do cardápio aberto, criou dois pratos especiais para a ocasião com um brinde extra: 15% de desconto para os pedidos realizados pelo site ou aplicativo: Harumaki de Frango aberto e Teppanyaki de Camarão – acompanhados de legumes salteados, yakimeshi e abacaxi grelhado.

(Divulgação)

Pernil da Joe, opção para pedir em casa e compartilhar

As dicas vão ainda da paella feita com arroz negro do chef Jose Mórchon, do La Taperia, até a cozinha italiana do Alfredo´ro que preparou um menu especial para o Dia dos Pais. Mas se é de francês que seu pai gosta, o Chez Bernard receberá com seus clássicos como o pato com legumes e o Coq au Vin.

(Divulgação)

Torta caprese com sorvete de pistache artesanal: sobremesa do Alfredo´ro

Agora se você é daqueles que gosta de colocar a mão na massa, pode ir preparando os ingredientes para surpreender o paizão com uma receita especial com camarão criada pelo chef paulista Juliano Valese, do restaurante Torero Valese (SP), para o azeite Andorinha.

(Leonardo Freire/Divulgação)

Pato na panela com legumes do Chez Bernard

Em casa ou na rua, opção é o que não falta para não deixar a data passar em branco. A seguir, a lista de restaurantes ou serviços que podem ajudar você a fazer deste Dia dos Pais uma data mais que especial. Feliz Dia dos Pais.



Receita:

Arroz de Camarão Al Ajillo por Juliano Valese

(Divulgação)

Aprenda a fazer o arroz de camarão do chef Julio Valese

Ingredientes: 3 camarões grandes/ 30 ml de Azeite Andorinha Extra Virgem Vintage/ 1 dente de alho/ 1/2 tomate sem pele cortado quadradinho/ 1 pitada de pimenta calabresa/ 1 folha de louro/ 15 ml de Jerez/ 100 g de arroz agulhinha orgânico/ Salsa picada a gosto/ Sal a gosto

Preparo: Em uma frigideira coloque o azeite, a folha de louro e pimenta calabresa. Em seguida, salteie os camarões, tempere com um pouco de sal, flambe com Jerez e reserve.

Na mesma frigideira, acrescente o tomate e deixe-o suar, em seguida coloque o arroz e puxe nessa mesma base, acrescentando a salsa. Em outra panela despeje o arroz e, por cima, os camarões.



Serviço

Wish Hotel da Bahia - Reservas – (71) 3021-6700

Fasano - Reservas 71 2201

Pasta em Casa @pastaemcasa - Reservas (71) 3334-7232 - WhatsApp (71) 99904-2244.

Casa de Tereza @casadetereza - Reservas 71 99170-6475 ou (71) 3329-3016.

Pernil da Joe - @pernildajoe - Pedidos 71 3018-7303| 98886-9517

Nozu Delivery - @nozudelivery - Pedidos: 71 3033-2233

Fernanda Possa @fernandapossagastronomia - 71 99982 8499.

La Pasta Gialla - @lapastagiallassa – Tel. 71 3011 6599

Casa Chálabi - @casachalabi – Tel.71 3328 1566 ou 71 9 9911 1130

La Taperia @lataperia – 71 98716-1077

Alfredo´ro - @restaurantealfredoro - 71 3331-7775

Chez Bernard @chezbernard - 71 3328 1566 / 9 9911 1130