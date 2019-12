Diego Cerri traça perfil de atletas que o Bahia busca para 2020

Encerrada a temporada dentro de campo, todos os olhares passam para os bastidores do clube. E não tem sido diferente no Bahia.

Quem fica, quem sai, qual o novo jogador que vai ser contratado... essa são algumas das perguntas que o torcedor quer saber e que foram esclarecidas pelo diretor de futebol do tricolor, Diego Cerri.

Durante entrevista ao Programa do Esquadrão, na noite desta quarta-feira (18), o dirigente afirmou que a ideia do clube é fazer contratações pontuais que possam reforçar a base mantida para o próximo ano.

Com a chegada de Daniel, meia que estava no Fluminense, o Bahia já tem 22 jogadores garantidos para o time profissional em 2020.

“Isso era realmente uma coisa que sempre briguei (manutenção do elenco) e tem que ser objetivo de toda equipe, manter a estrutura, atleta, treinador. Só com isso você vai ser capaz de fazer um trabalho à médio prazo”, explicou Cerri.

“Estamos buscando atletas que se encaixem no nosso perfil, nesse mercado inflacionado. É preciso que a torcida saiba da realidade do clube, mas que tem credibilidade por estar fazendo uma gestão responsável, sabendo o norte que temos, com o nosso treinador. Temos boas perspectivas para o ano que vem”, continuou.

Diego não revelou os nomes com os quais os Bahia negocia no mercado, mas ao falar sobre o meia Daniel, único contratado oficializado até o momento, deixou claro o perfil de atletas que o clube busca para o elenco.

“Daniel talvez simbolize o estilo de contratação que a gente tem adotado por regra. Um jogador jovem, 23 anos, oportunidade de mercado. Já vinha falando com o empresário dele, o contrato terminou e assinamos um contrato mais longo. Ele tem uma preocupação que temos, que é de fazer com que a equipe trabalhe mais a bola, fique mais com a bola, além da transição rápida que a gente tem, além das virtudes na marcação, mas que a gente possa acrescentar isso”.

O grande desafio é encaixar peças que caibam no orçamento, e digo que temos que trazer mais receitas. Precisamos fazer com que isso chegue no futebol. É um compromisso que a gente estabeleceu. Vamos trazer jogadores mais pontuais para fazer uma equipe competitiva e que brigue por coisas grandes”, explicou Cerri.

Permanência

Nas últimas semanas, Diego Cerri recebeu proposta para deixar o Bahia e assumir o departamento de futebol do Palmeiras. Ele explicou o motivo de ter negado o convite e reafirmou o compromisso com o trabalho no tricolor.

Me sinto parte da construção do projeto do clube, sei como estava em 2016, e junto com uma equipe de trabalho, em todas as áreas, faço parte desse grupo todo que vem realizando coisas importante, passo a passo. Às vezes, a gente quer colher muito rápido, mas não é assim. Minha permanência é em cima disso, se dá por um projeto que ajudei a montar, pessoas que vieram comigo na minha caminhada, compromisso que eu estabeleci. Meu envolvimento com o clube... Me sinto bem trabalhando aqui. Sei dos desafios de melhorar o clube a cada ano. É uma coisa que, para mim, faz sentido batalhar", disse.