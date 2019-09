Diego Hypolito assume relação e se declara para o namorado

Diego Hypolito assumiu publicamente pela primeira vez um relacionamento amoroso. Aproveitando o aniversário do amado, Marcus Duarte, ele fez um post de parabéns chegio de elogios. Advogado e fisioterapeuta, Marcus completou 35 anos.

"Decidi pois ele é a melhor pessoa que conheço! Educado, inteligente e muito solícito para todas pessoas. Acho que é mérito dele", contou Diego ao Uol.

Diego não economizou ao falar de Marcus. "Sabe aquela pessoa que você acha que não existe? Educada, prestativa e de Deus! Advogado e fisioterapeuta com seus 3.5. Agradeço a Deus por ter colocado em minha vida uma pessoa que só veio para somar! Pois me ensina a ver bondade em tudo e todos e sempre agir com razão, pois muitas vezes confundimos ter caridade com ser solidário! É isso que mais vejo no Marcus: solidariedade", escreveu.

Ele continua: "Desde que o conheci, aprendi que devemos julgar as pessoas não pelo que elas falam delas, e sim por suas próprias atitudes! Me fez me aproximar mais de Deus e entender mais de Jesus! Obrigação por ter paciência comigo que sou um pequeno aprendiz! Pecador querendo sempre melhorar! Te amo como pessoa incrível e generosa que é! Devemos amar as pessoas e não nos corromper com esse mundo!"

Há alguns dias, Diego já tinha postado uma foto em que aparece com Marcus ao lado da apresentadora Xuxa - na legenda, nenhum sinal de que se tratava do seu namorado.