Diesel chega a Salvador com nova loja conceito; saiba onde fica

A grife italiana Diesel acaba de abrir uma loja conceito no Salvador Shopping, na capital baiana. Com o mesmo design da flagship localizada Shopping Iguatemi SP, a arquitetura da nova loja reflete a perspicácia de Glenn Martens, diretor criativo da marca, sendo uma homenagem ao seu DNA.

Com o vermelho icônico da Diesel cobrindo as paredes, chão e teto, a loja conta com uma estética característica e design ousado, promovendo uma experiência única na hora da compra. As principais coleções masculinas e femininas estarão disponíveis para venda, além de seus produtos clássicos como os jeans e artigos de couro.

