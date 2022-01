Difamação e injúria: Ex-BBB Lucas Penteado é processado por segurança exposto em live de 'traição'

Lucas Penteado está sendo processado pelo segurança Sergio Guimarães, acusado pelo ator de traição com sua ex-noiva. Na próxima semana, acontece a audiência preliminar do processo por difamação e injúria contra o ex-BBB, no 9º Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro.

Sergio e Julia Franhani foram expostos por Lucas Penteado durante live no Instagram, na qual ele disse ter sido traído por ambos, no quarto do hotel em que estava hospedado na cidade.

O Boletim de Ocorrência foi feito em 1 de outubro de 2021, dia do ocorrido. De acordo com o documento, Sergio conta que, no início da madrugada, ao ouvir gritos no andar em que Lucas e Julia estavam, um recepcionista do apart-hotel pediu que ele subisse até lá para ver o que acontecia.

Tocou a campainha, foi atendido, e Lucas e Julia continuaram a discussão na sua frente. Sergio perguntou se Júlia estava bem, ignorando os gritos de Lucas. O segurança se dirigiu ao elevador, e Julia pediu para descer com ele e buscar ajuda. Foi quando Lucas abriu a live e disse que os dois o estavam traindo.

Por volta das 5h, uma ambulância do SAMU, e duas viaturas, uma do Corpo de Bombeiros e uma da PM, chegaram ao local. Lucas foi levado para um hospital para ser medicado e Julia foi com ele.

A audiência tem caráter conciliatório, para saber se o processo continua ou será arquivado. Tudo indica que o segurança vai levar o caso à frente e pedirá indenização por danos morais.

Familiares de Julia negam a traição e dizem que a relação chegou ao fim depois do episódio. Também afirmam que exigem uma retratação, ou ameaçam processar o ex-BBB por danos morais.

Lucas e Julia se conhecem desde pequenos. A mãe dela, Domênica, é prima de segundo grau do pai de Lucas. Quando saiu do BBB, o ator foi pedir à mãe a mão de Julia, solicitando autorização para a noiva. Segundo a coluna, a mãe deu um voto de confiança a Lucas, mas sabia que ele tinha problemas com consumo de substâncias como álcool.