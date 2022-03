Digital influencer é preso com carro roubado, em Salvador

Um humorista e digital influencer, conhecido nas redes sociais como Bonifácio, foi preso dirigindo um carro roubado e com a placa adulterada, nas proximidades do Estádio Manoel Barradas, no bairro da Canabrava, em Salvador, na terça-feira (8). A identidade do influencer foi confirmada pela Polícia Civil.

O motorista estava com um amigo, quando foi parado pela Polícia Militar. A dupla foi autuada em flagrante pelos crimes de receptação de roubo e adulteração de sinal identificador, e apresentados à Polícia Civil, por uma guarnição da PM.

Eles foram levados para a Central de Flagrantes e passaram por audiência de custódia. Não há detalhes sobre se eles foram encaminhados para um presídio, ou se foram soltos para responder em liberdade.

Bonifácio tem quase 150 mil seguidores no Instagram, onde posta vídeos de humor. A última publicação feita por ele foi na segunda-feira (7).