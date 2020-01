Digital influencer usa Instagram para denunciar namorado por agressões

(Foto: Bruno Wendel/CORREIO)

A digital influencer Anne Sampaio, 25 anos, está acostumada a fazer postagens do mundo fitness – sua conta no Instagram tem 35,6 mil seguidores. Mas, desta vez, ela usou o perfil para denunciar as agressões físicas que sofreu do próprio namorado, Ualace Conceição de Carvalho, 25, logo após participarem da Lavagem do Bonfim, na última quinta-feira (16).

A agressão foi registrada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas. Diante das lesões evidentes no rosto – foram pela menos nove socos – e em outras partes do corpo, a Justiça deferiu medida protetiva contra Ualace nesta sexta-feira (17). Anne namorava com Ualace há seis anos e há dois meses passaram a morar juntos.

Na manhã deste domingo (19), no escritório de seu advogado na Avenida Paralela, Anne contou ao CORREIO como tudo aconteceu. Ela disse que, depois de curtirem a Lavagem do Bonfim, os dois seguiram com amigos em um carro rumo ao bairro da Liberdade, onde todos iriam encontrar com outras pessoas.

O carro estava cheio e Anne foi sentada no colo de Ualace no banco de trás. Durante o trajeto, ela conta que fez uma brincadeira com um dos amigos do casal. Foi quando levou um tapa. “Ele bateu no pé do meu ouvido”, contou a digital influencer, que logo em seguida, advertiu ao então namorado. “Virei para ele e sinalizei com a mão: ‘não me bata, não’. Foi aí que recebi o primeiro soco no rosto, que fui parar na parte da frente do carro. Depois que virei, ele deu socos na parte da cabeça e da testa”, detalhou Anne.

Ainda dentro do carro, ela reagiu: “Eu arranhei ele, porque ele estava me dando muitos socos e eu quase fiquei desacordada dentro do carro”. Diante da situação, o motorista parou e Ualece foi retirado do carro. “Ele veio para cima de mim mais uma vez e tentou me dar mais socos, mas não deixaram”, relatou.

Anne disse que nos últimos meses o namorado vinha mudando de comportamento quando bebe. “Ele toma as cachaças erradas e muda repentinamente de comportamento”. A digital influencer quer justiça. “Me sinto arrasada. Apesar dos ferimentos, a dor moral está pior do que a dos machucados, porque foi uma coisa repentina, sem esperar. Quero que ele pague pelo que ele fez”, declarou.

Cirurgião

Advogado de Anne, Gabriel Bonfim falou ao CORREIO que, inicialmente, uma das medidas que foram adotadas contra o agressor foi o exame de corpo delito. “O exame identificou a necessidade de um cirurgião-geral devido ao nível das agressões. Foram mais de nove socos, na lateral e na frente”, disse.

A medida protetiva foi deferida pela Justiça instantes depois. “Representei no sábado às 20h e às 22h foi deferido a medida protetiva de afastamento do lar, das festas, e, obviamente, dela, como vítima das agressões sofridas. Além disso, reconhecimento da união, porque estavam convivendo juntos, e a indenização”, relatou o advogado da digital influencer.

Ainda segundo Bomfim, Anne será ouvida nesta segunda-feira (20) na Deam. “Ela será ouvida pela delegada para dar mais detalhes do fato, mas já foi feita representação criminal na Vara da Violência contra a Mulher e ele responde criminalmente por isso”, declarou.

Asma

A digital influencer Anne Sampaio contou ao CORREIO que esta não é a primeira vez que foi agredida por Ualace. Ela disse que sofre de asma e que, no dia 29 de dezembro, o namorado tentou esganá-la. “Ele bebeu muito e a gente discutiu por que ele foi agressivo com outras pessoas. Foi quando ele apertou o meu pescoço ao ponto de eu cuspir sangue e desmaiar", relatou.

Ela chegou a terminar o relacionamento. “Mas ele pediu para voltar e então resolvi dar uma chance mais uma vez”, contou.