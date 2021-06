Dinei lamenta empate no Barradão: 'Infelizmente, não fizemos gol'

Ainda não foi dessa vez que o Vitória ganhou na atual edição da Série B. Na noite deste domingo (13), o Leão ficou no empate sem gols com o Operário-PR, no Barradão, pela 3ª rodada da competição. O rubro-negro até criou chances, assim como o rival, mas ninguém acertou o alvo e o placar ficou inalterado.

Após o apito final, o atacante Dinei lamentou o 0x0. Com o resultado, o Vitória segue em 14º, agora com dois pontos. O time estreou com empate com o Guarani, fora de casa, e na sequência perdeu para o Náutico, em Salvador.

"Difícil, né? Sabemos que em casa, na Série B, temos que vencer. A equipe tentou até o fim. Infelizmente, não fizemos o gol. Agora é trabalhar forte durante a semana, que já tem outro jogo quarta-feira, para a gente poder somar fora de casa", comentou Dinei, ao Premiere.

O Leão volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 16h, quando enfrenta o Remo, no Baenão, em Belém, no Pará.