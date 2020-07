Dinho fala de sequelas da covid-19: 'Tive problemas nas cordas vocais'

O cantor Dinho Ouro Preto está recuperado dacovid-19. Em participação no Encontro, programa matinal da Globo/TV Bahia, o músico contou que teve uma versão mais branda da doença, mas está lidando com sequelas, como problema nas cordas vocais e falta de fôlego.

"Em um primeiro momento, tive problemas ligados à respiração. Tentei correr e quase tive um troço. Tenho a impressão que a recuperação do pulmão foi um pouco mais demorada do que eu antecipava. Fiquei com problemas nas cordas vocais, tive dificuldade de cantar, cheguei a fazer umas sessões de fono para recuperar a minha voz".

No bate-papo com Patrícia Poeta, o cantor ainda comentou sobre também ter superado gripe suína, dengue e uma grave queda em 2009. Ele revelou que também se recuperou de uma infecção generalizada.

"Na lista de coisas que eu peguei... eu caio do palco no dia 31 de outubro e vou parar na UTI. Eles me mandam de volta para o quarto em uma sexta-feira 13. E, no quarto, eu pego infecção generalizada com uma agulha do próprio hospital. Aquilo se desenvolve, se agrava, vira uma septicemia e volto para a UTI. Nas listas do que você falou, faltou a infecção generalizada".