Dinossauros de lagoa de Salvador são 'desinfectados' da covid-19

Desde que foi inaugurada, no início de janeiro, a Lagoa dos Dinossauros, em Stiep, não para de receber visitantes. E para contribuir na limpeza do local em pleno período de pandemia, o espaço foi fechado na manhã dessa quinta-feira (21) para desinfecção. A operação foi realizada pelo Comando Conjunto Bahia, formado pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, em parceria com a prefeitura de Salvador, e durou cerca de 1h.

“Nosso objetivo é apoiar os órgãos de segurança e saúde pública para mitigar os efeitos da covid-19", explicou o tenente Ribeiro Junior, coordenador da operação. “No caso desse parque, a procura está sendo grande. Nós queremos construir estratégias em locais de grande fluxo, para a segurança das pessoas”, disse o tenente.

No total, o Comando Conjunto Bahia já realizou mais de 70 desinfecções em Salvador, como em hospitais, órgãos públicos e pontos turísticos da cidade. “Nós usamos como produto de limpeza o quartenario de amônio, que não é corrosivo, não degrada o meio ambiente e não é tóxico para as pessoas. Além disso, a substância oferece uma película protetora de até 60 dias”, apontou.

Para realizar essa operação, 15 militares participaram, com o auxílio de três viaturas. Todos tiveram a oportunidade também de desfrutar o ambiente do parque, que foi recentemente inaugurado. “Está tudo muito bonito, muito aproveitável e agregando a Salvador, que já é tão linda. Esse parque é mais uma opção de lazer na cidade”, celebrou o tenente Ribeiro.

(Soldado Fuzileiro Naval Pereira/Divulgação) (Soldado Fuzileiro Naval Pereira/Divulgação) (Soldado Fuzileiro Naval Pereira/Divulgação)

(Soldado Fuzileiro Naval Pereira/Divulgação) (Soldado Fuzileiro Naval Pereira/Divulgação) (Soldado Fuzileiro Naval Pereira/Divulgação)

Visitas

Com intenso movimento aos fins de semana, a Lagoa dos Dinossauros vai ter visitas agendadas às sextas e sábados. Os visitantes devem fazer o agendamento por meio do site www.lagoadosdinossauros.salvador.ba.gov.br. Os passeios poderão durar, no máximo, 30 minutos. No momento do cadastro, é necessário informar o CPF, se haverá crianças e pessoas com deficiência.

De segunda a quinta-feira, não é necessário fazer agendamento, mas a lotação máxima do parque é de 200 pessoas, para evitar aglomerações. Funcionários da prefeitura fazem a contagem dos visitantes que entram e saem do espaço, nos dois portões de acesso. A lagoa funciona de segunda a sábado, das 6h às 17h.

Para ter acesso ao local, é necessário seguir os protocolos de segurança sanitária, como uso de máscara. Também não serão permitidas atividades que possam gerar aglomerações, como piqueniques, eventos, shows, práticas esportivas coletivas, grupos escolares ou religiosos e similares.

* Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lobo