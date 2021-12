Dinossauros submersos: lagoa sobe de nível e parque temático é fechado em Salvador

A Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) informou que o Parque Lagoa dos Dinossauros, no Stiep, não abrirá neste domingo (26). Em função das constantes chuvas que caíram nas últimas horas em Salvador, o nível da água da lagoa subiu causando pontos de alagamento no circuito de visitação do parque, inclusive algumas esculturas de dinossauros que ficam dentro da lagoa. O espaço voltará a abrir para o público na próxima terça-feira (28).

De acordo com o meteorologista do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec), Giuliano Carlos do Nascimento, as chuvas intensas que atingem a capital baiana e boa parte da Bahia são causadas pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), aliada à uma frente fria. A situação neste momento é de alerta máximo na cidade e as chuvas devem permanecer com intensidade fraca a moderada até o fim deste domingo (26).

Somente nas últimas 24h, Fazenda Grande do Retiro foi o bairro onde mais choveu, com 98,5mm, seguido de IAPI (97,2mm), Caminho das Árvores (96,2mm), Doron (95,8mm) e Bom Juá (95,6mm). Durante este mês de dezembro, choveu 355,8mm em Salvador, de acordo com a estação meteorológica de Ondina, a mais antiga da cidade – o volume foi seis vezes maior do que o esperado para todo este mês, que era de 58,1mm.