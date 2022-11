Dionísio antecipa pré-temporada e já treina na Toca do Leão

A pré-temporada 2023 do Vitória só começa no próximo dia 28, mas o meia Dionísio resolveu antecipar a própria reapresentação e já voltou a treinar na Toca do Leão. "Falei com a comissão técnica e voltei para me adaptar o mais rápido possível para a próxima temporada", afirmou o jogador ao site oficial do clube. Ele estava passando as férias em Itapetinga, no interior da Bahia, onde nasceu, desde o fim da Série C do Brasileiro.

Este ano, Dionísio vestiu a camisa vermelha e preta em 23 dos 25 jogos disputados pelo Leão no torneio nacional. Ficou fora apenas da estreia porque ainda não havia chegado ao clube e na 12ª rodada, suspenso. O jogador, que teve o contrato renovado até dezembro de 2024, quer manter a regularidade para seguir entre os titulares.

Assim como Dionísio, o volante Maykon Douglas, que retornou de empréstimo ao Botafogo do Rio, também já iniciou os treinamentos. Além deles dois, outros três atletas estão treinando no centro de treinamento rubro-negro, mas por ordens médicas.

O lateral esquerdo Lazaroni, que passou por cirurgias na coxa e na bacia, o meia-atacante Gabriel Honório, em recuperação de lesão no tornozelo, e o volante Gustavo Blanco, com contusão muscular, estão realizando atividades no clube.

A estreia do Vitória em 2023 é no dia 5 de janeiro, contra o o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste. Além do regional, o Vitória vai disputar também o Campeonato Baiano, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro.